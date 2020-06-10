За рулем автомобиля: Ирина Федишин умилила летним образом – фото
Популярная певица с ослаблением карантина сочетает домашние заботы с делами в городе. Ирина Федишин села за руль автомобиля и прокатилась по Львову в легком летнем образе, который не остался без внимания поклонников.
Новыми позитивными фото звезда поделилась в инстаграм-профиле. Если раньше Ирина Федишин публиковала фотографии из частного дома и семейных прогулок за городом, то на этот раз локацией для ее съемки стал роскошный салон дорогого авто марки Porsche.
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Ирина Федишин прокатилась по Львову и в инстаграм-сторис показала зажигательные танцы за рулем, зарядив подписчиков позитивным настроем.
Образ Ирины Федишин
Певица в жаркий день надела легкий образ. На ней воздушная рубашка белого цвета в черный горошек, которую она оставила расстегнутой, надев под низ черную майку с соблазнительным декольте. Ирина Федишин также выбрала свете приталенные джинсы, которые выгодно подчеркивают ее стройные ножки.
Длинные волосы блондинка собрала в низкий пучок. Она отказалась от аксессуаров, прихватив лишь часы. Певица не забыла и о легком макияже, который только подчеркнул ее безупречную естественную красоту.
Ирина Федишин за рулем автомобиля / Фото: Instagram / @irynafedyshyn
Ирина Федишин за рулем автомобиля / Фото: Instagram / @irynafedyshyn