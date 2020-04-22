За 12 лет я не изменился: Дмитрий Комаров показал архивные фото из путешествия

Тревел-ведущий Дмитрий Комаров, путешествующий по странам с программой "Мир наизнанку" поделился со своими подписчиков архивными фотографиями еще до начала своих экспедиций и рассказал, как зародилась идея снимать программу о экзотических странах мира.

Соответствующую подборку фотографий телеведущий опубликовал в своем инстаграме. По его словам, 12 лет назад он полетел в Юго-Восточную Азию. На тот момент, он покупал билет в один конец на неопределенный срок. Комаров погружался в жизнь другой страны без конкретных маршрутов и четких планов, корректируя их по ходу поездки.

Важно Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, каких правил придерживается во время карантина

"В мегатуристическом Таиланде меня интересовала обратная сторона. Я сразу же выбрал для себя север страны, в районе границы с Бирмой и Лаосом. Арендовал старенький джипик Suzuki и 2 недели ездил вдоль границы с Мьянмой по проселкам, забираясь в те места, которых, как правило, нет в путеводителях. Тогда еще у меня не было смартфона с онлайн-картой – я пользовался бумажными картами, потихоньку пробираясь по маршруту, который сам для себя придумал и от руки нарисовал на листочке А4", – рассказал телеведущий.

Ярого путешественника интересовали поселения чау кхау или людей гор. Именно в этой поездке, когда во время тропического ливня был обвал дороги, он бросил свой джип и вместе с народом пошел дальше пешком.



Комаров во время путешествия в Таиланде

В тот самый момент я подумал – как же круто вокруг, какие фантастические вещи я вижу, и как хочется поделиться этими эмоциями со всеми. Тогда впервые появилась идея попробовать снять телепрограмму. Экспериментально,

– поделился Комаров.

Во время поездки в Таиланд телеведущему было 25 лет. Сортировав старые винчестеры, Комаров попал на архивные фотографии. Он шутливо отметил, что из-за карантина не стригся 2 месяца, и скоро его прическа станет такой же, как и на фото.



Дмитрий Комаров 12 лет назад

Что известно о программе "Мир наизнанку"?Это авторский проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Премьера программы состоялась 11 декабря 2010 года. За 10 лет существования тревел-шоу в экзотические страны мира, Комаров успел побывать в Индонезии, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Африке, Непале, Японии, Бразилии, Китае и многих других странах.