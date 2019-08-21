За четыре дня до шоу "Танцы со звездами" Виктория Булитко травмировала ногу

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Виктория Булитко
Виктория Булитко / Instagram / @bulitka

Новый сезон танцевального проекта "Танцы со звездами" еще не начался, а Виктория Булитко уже потрясла новостью, что повредила ногу. Звезда посетила хирурга, но госпитализации удалось избежать.

О травме правой ноги актриса юмористической программы "Дизель шоу" сообщила в своих Instagram-Stories 20 августа.

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"Вот, допрыгалась, дотанцевались... Еду к хирургу, потому что скакать я пока на правой ноге не могу. Ведь она у меня толкающая, все приземления на нее, все поддержки из нее", – поделилась звезда поклонникам по дороге к врачу.

Вікторія Булітко травмувала ногу
Виктория Булитко травмировала ногу перед "Танцами со звездами" / Instagram-Stories / @bulitka

Украинская звезда также показала, как изменилась и распухла ее нога в зоне лодыжки, однако через некоторое время она показала фанатам, что едет из больницы без всякого гипса или бинта. Можно предположить, что это был ушиб, который до воскресенья, 25 августа, удастся вылечить.

Вікторія Булітко травмувала ногу
Виктория Булитко показала правую травмированную ногу / Instagram-Stories / @bulitka

Вікторія Булітко травмувала ногу
Виктория Булитко травмировала ногу перед "Танцами со звездами" / Instagram-Stories / @bulitka

Добавим, что уже через три дня вся Украина увидит новых участников "Танцев со звездами" на главном паркете страны. Кто станет ее партнером-хореографом – пока неизвестно. Виктория Булитко, Владимир Остапчук и Михаил Кукуюк стали первыми участниками проекта нового сезона, приняв танцевальную эстафету от дискобола.

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Теги: LifeStyle Звездные болезни
Источник: LifeStyle 24
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