За четыре дня до шоу "Танцы со звездами" Виктория Булитко травмировала ногу

Новый сезон танцевального проекта "Танцы со звездами" еще не начался, а Виктория Булитко уже потрясла новостью, что повредила ногу. Звезда посетила хирурга, но госпитализации удалось избежать.

О травме правой ноги актриса юмористической программы "Дизель шоу" сообщила в своих Instagram-Stories 20 августа.

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"Вот, допрыгалась, дотанцевались... Еду к хирургу, потому что скакать я пока на правой ноге не могу. Ведь она у меня толкающая, все приземления на нее, все поддержки из нее", – поделилась звезда поклонникам по дороге к врачу.



Виктория Булитко травмировала ногу перед "Танцами со звездами" / Instagram-Stories / @bulitka

Украинская звезда также показала, как изменилась и распухла ее нога в зоне лодыжки, однако через некоторое время она показала фанатам, что едет из больницы без всякого гипса или бинта. Можно предположить, что это был ушиб, который до воскресенья, 25 августа, удастся вылечить.



Виктория Булитко показала правую травмированную ногу / Instagram-Stories / @bulitka



Виктория Булитко травмировала ногу перед "Танцами со звездами" / Instagram-Stories / @bulitka

Добавим, что уже через три дня вся Украина увидит новых участников "Танцев со звездами" на главном паркете страны. Кто станет ее партнером-хореографом – пока неизвестно. Виктория Булитко, Владимир Остапчук и Михаил Кукуюк стали первыми участниками проекта нового сезона, приняв танцевальную эстафету от дискобола.

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