Украинка попала сразу в две номинации Грэмми-2020

Уже 27 января в США состоится одна из самых престижных музыкальных премий мира – Грэмми. Среди числа талантливых номинантов оказалась и украинка – Надежда Шпаченко, которая попала сразу в две номинации: "Лучшая сборка" и "Продюсер года в классической музыке" в категории "Классическая музыка на Грэмми-2020".

Радостную новость на своей фейсбук-странице сообщили представители "Радио Исландия". По их словам, такой чести украинская пианистка удостоилась благодаря альбому The Poetry Of Places.

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Фрагменты альбома The Poetry Of Places Надії Шпаченко:

"Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами", – говорится в сообщении.

О Надежде Шпаченко в Украине знают немного, поскольку она является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне (округ Лос-Анджелеса). На счету женщины есть немало премьерных исполнений произведений первых композиторов мира: Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Что интересно, на своей странице в фейсбуке Надежда Шпаченко охотно делится творческими достижениями и готовится к церемонии награждения Грэмми. В минувшую субботу женщина побывала на традиционном бранче номинантов премии, а на днях похвасталась статьей о собственных достижениях и номинации на награду в одной из местных газет Poly Post. Подробнее о Надежде Шпаченко вы можете прочитать здесь.