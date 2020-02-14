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За кого вы болеете во втором полуфинале Нацотбора Евровидения-2020: опрос

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Нацотбор Евровидения-2020: опрос ко второму полуфиналу / Instagram / @eurovision.ua

В субботу, 15 февраля, определятся имена финалистов Национального отбора Евровидения-2020. Украинские артисты поборются за возможность представить страну на международном конкурсе. В канун шоу журналисты LifeStyle 24 решили узнать, за кого болеют отечественные меломаны.

Во втором полуфинале Евровидения-2020 на сцену выйдут MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Каждый вокалист не только представит свою конкурсную песню, но и шоу, которое поразит зрителей. Интересно, что в 2020 году на конкурс попали многие малоизвестные коллективы, поэтому украинцам остается только догадываться, какими сюрпризами отметят постановки.

К теме: Нацотбор на Евровидение-2020: о чем будут петь участники второго полуфинала

По традиции оценивать выступления звездных вокалистов будут эксперты и зрители. Именно они и определят имена претендентов на победу в Нацотборе Евровидения-2020. Журналисты решили узнать, за кого болеют украинцы.

 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Опрос 24 Евровидение 2020
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