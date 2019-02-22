За кого вы будете болеть на Оскаре: топ-6 опросов в главных номинациях

91 церемония награждения премий Оскар состоится уже через 10 дней. Самое время подвести главные итоги и выбрать своего фаворита в выбранной номинации. Возможно, вы все отгадаете и сможете доказать себе и другим, что имеете отличный кинематографический вкус и хорошую интуицию.

После объявления номинантов премии Оскар-2019 журналисты LifeStyle решили поинтересоваться, кого из претендентов на кинопремии вы видете победителями? Ведь все заслуживают лучших похвал и наград и в этом году номинанты – не исключение. Но победят только лучшие, поэтому предлагаем вам поделиться своими мыслями и выбрать собственных фаворитов!

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1. Фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос







В этом году за победу в номинации "Лучший фильм" будут бороться 7 фильмов, которые уже получили огромного успеха в мировом кинематографе. "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера стала самой успешной музыкальной лентой в истории кино. Фильм "Рождение звезды" отметили за безупречную режиссерскую и актерскую работу Брэдли Купера множество кинокритиков, а талантом певицы Леди Гаги до сих пор восхищаются миллионы поклонников. Фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома" уже отметили лучшими номинациям во всех престижных премиях мира: Золотой глобус, BAFTA, Critics 'Choice Awards и других. Этот список можно продолжать еще долго, поэтому можно считать, что семерка фильмов-номинантов вполне заслуживает мировое признание и почетную награду.

2. Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение







Все из представленных кинолент, которые стали работами режиссеров, уже были в мировом прокате, поэтому их уже можно найти на иностранных ресурсах и приобрести для просмотра. Стоит добавить, что премии Оскар за "лучшую режиссуру" и "лучший фильм" всегда были очень тесно связаны на протяжении всей их истории. Из 80 фильмов-лауреатов 59 кинолент были отмечены за лучшую режиссуру. Как и номинация "Лучший фильм", победу за лучшую режиссерскую работу присуждают еще с 1929 года.

3. Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос







После двух главных номинаций идут не менее важные – награждение лучших актеров первого плана, которые поразили жюри Американской академии киноискусств в 2019 году. Предлагаем назвать своего фаворита среди мужчин и болеть за него во время трансляции награждения именитыми кинопремиями Оскар 24 февраля.

4. Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение







Нынешние номинантки действительно поражают своей актерской игрой. 71-летняя Гленн Клоуз невероятно сыграла в фильме "Жена" и получила уже множество кинонаград за свою работу. Леди Гага, которая всегда поражала своим эпатажным стилем и невероятным голосом, теперь показала весь свой актерский талант в фильме "Рождение звезды". Непревзойденные Оливия Колман, Ялица Апарисио и Мелисса Маккарти в 2018 году тоже сделали не меньший вклад в кинематограф, чем и заслужили престижные номинации на Оскаре.

5. Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос







Номинация "Лучшая мужская роль второго плана" не менее престижная, чем другие главные номинации премии. Часто бывает такое, что киноактеры настолько удачно вживаются в роль, что превосходят главных героев и получают престижные номинации в различных кинонаградах. К примеру, фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman) режиссера Спайка Ли. Несмотря на проблемную тематику и хорошее исполнение главной роли Джона Дэвида Вашингтона, престижную номинацию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" получил вовсе не он, а его напарник по ленте Адам Драйвер.

6. Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опрос







Выше мы уже отмечали, что часто бывает такое, что киноактеры настолько удачно воплощаются в роль, что превосходят главных героев и получают престижные номинации в различных кинонаградах. В этом году интересным прецедентом стал фильм "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса, в котором главный персонаж Оливия Колман получила номинацию за "Лучшую женскую роль", а Эмма Стоун и Рейчел Вайс стали Номинантками категории "Лучшая женская роль второго плана".

6. Сценарист заслуживает победы на Оскаре-2019: Ваше мнение







Ни для кого не секрет, что одну из главных ролей в создании фильма играют сценаристы. Именно им предстоит построить логические диалоги и содержательный сюжет, чтобы игра актеров выглядела органичной. Ни один фильм не спасут дорогие декорации, высокооплачиваемые актеры или сюжет, если диалоги будут скучными, банальными или совсем абсурдными. Поэтому не стоит забывать о важности работы сценаристов, ведь именно они создают культовые фразы, которые мы знаем и даже пользуемся ими в быту до сих.