За кулисами шоу-бизнеса: Сергей Притула рассказал, на каком языке ссорится с женой

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула стал гостем развлекательного шоу "Слава +", которое выходит каждую среду на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью мужчина рассказал, какие распри происходят между ним и женой Екатериной.

Как известно, вторая жена Сергея Притулы, Екатерина Сопельник, родом из Донецка. На вопрос ведущего, как они общаются дома, поскольку Сергей всю жизнь говорил на украинском и родом из западной Украины, тот ответил, что общаются они на украинском, а вот ссорятся – на русском.

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Недавно жена говорит с моим шурином. То есть у моей жены есть родная сестра, которая замужем за руководителем партии "Возрождение" нардепом Виталием Хомутынником. Он тоже из Донецка. И на каком-то дне рождения Хомутынник спрашивает у моей жены: "Катя, ты с Серым, на каком языке общаешься?». Она говорит: «Мы дома общаемся на украинском. Только когда ссоримся Сережа переходит на русский. Виталий спрашивает: "А почему?". Она отвечает: "Не знаю, может он думает, что до меня так лучше доходит",

– вспомнил забавный случай Сергей Притула.

В свою очередь он также добавил, что в ссорах с женой чаще он первым идет на примирение: "Эти донецкие ребята, они суровые солдаты, которые не знают слов любви". Притула подытожил, что на момент их знакомства Екатерина не знала украинский язык.

Смотрите выпуск программы "Слава +" с Сергеем Притулой:

К слову, Сергей Притула был дважды женат. В первом браке с Юлией Андрейчук у него родился сын Дмитрий, а во втором с Екатериной Сопельник у него родилась дочь Соломия.