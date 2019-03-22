За полгода беременности Меган Маркл потратила на гардероб 630 тысяч долларов

28 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

После новости о беременности герцогини Сассекской внимание к ее персоне увеличилось в несколько раз. СМИ пристально следили не только за ее отношениями со стороны отца, но и за ее гардеробом. Поэтому подсчетов по поводу затрат на наряд беременной Меган Макрл было не избежать. Сумма, которую жена принца Гарри потратила на одежду, вчетверо превышает расходы Кейт Миддлтон за год.

В декабре 2018 года иностранные СМИ подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл за прошлый год. Тогда ее расходы составляли около одного миллиона фунтов стерлингов. Однако после заявления о беременности герцогини Сассекской подсчеты приобрели новый смысл, поскольку ей пришлось полностью обновить гардероб.

Читайте также: Дорогое удовольствие: во сколько обошелся гардероб Меган Маркл в 2018 году

На сайте издания Love The Sale появилась информация о расходах Меган Макрл за последние полгода. Как указано в источнике, с 6 сентября 2018 года по 11 марта 2019 года герцогиня Сассекская осуществила 75 официальных выходов. Общая стоимость ее нарядов для публичных событий составляет 478 920 фунтов стерлингов (примерно 630 тысяч долларов). Самой дорогой одеждой в гардеробе Меган Маркл стало платье от Oscar de la Renta, стоимость которого составляет более 10 тысяч фунтов стерлингов, а самое дешевое  – платье от H&M за 15 фунтов.

Расходы нового члена королевской семьи не могли не сравнить с тратами герцогини Кембриджской. Стоимость гардероба Кейт Миддлтон за 2017 год (именно за этот год она потратила больше) составляет 160 тысяч долларов.

Меган Маркл
Меган Маркл в платье за 10 тысяч фунтов стерлингов / Getty Images

Меган Макрл
Меган Маркл в платье от H&M за 15 фунтов стерлингов / Getty Images
 

blog_ava
"Слуга народа 3": дата премьеры и сюжет популярного сериала
сегодня
39315
Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 марта
21 марта 20:07 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 марта
164
День поэзии: Леона Вишневская о чувствах, любви и отношениях
21 марта 15:23 День поэзии: Леона Вишневская о чувствах, любви и отношениях
47
10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
21 марта 12:30 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
275
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
21 марта 10:30 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1602
"Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
20 марта 21:00 "Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
Марта Вересюк 871
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук