За школу я должна два месяца: как жена Остапчука борется с трудностями во время развода

Жена известного украинского шоумена Владимира Остапчука – Елена Войченко – хоть и находится пока на стадии развода с мужем, впрочем заметно ощутила на себе сложности одинокого материнства.

Откровенное интервью Елена Войченко дала в рубрике "Кофе с перцем" программы "Звездный путь" на телеканале "Украина". Ранее мы рассказали историю жены Остапчука о многочисленных изменах ведущего, а сейчас предлагаем привести цитаты об их семейной жизни за вспышками камер.

Из интервью: Жена Владимира Остапчука шокировала рассказом об изменах мужа

Женщина в разговоре с журналисткой поделилась, что Владимир Остапчук часто отказывался помогать жене с детьми, проявляя полное безразличие.

"Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. В плане реализации себя, демонстрации себя и не обременения себя какими-то обязательствами, какими-то пределами. Даже элементарно находясь на отдыхе с месячным ребенком, он мог разворачиваться и уходить. И когда я как-то говорила: "Может стоит уделить внимание или помочь мне?", – мужчина не понимал никогда и не понимает до сих пор. Типа, что такое, я хочу погулять, я хочу наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. я хочу разных женщин, потому что я не нагулялся, а что тут такого? У меня одна жизнь", – вспомнила Войченко.

После того, как Войченко узнала об изменах мужа, она никому об этом не говорила и прощала. Но когда в 2019 году Остапчук окончательно завязал отношения с другой женщиной на стороне, она попросила его уйти. По просьбе самого ведущего, совместное заявление о разводе в социальных сетях появилось гораздо позже, чем произошло само событие. А вот заявление о разводе в Подольском районном суде все только подтвердило.

"Это просто неприемлемая ситуация для меня. Откровенно говоря. Я мечтаю о семье. Я мечтаю о хорошем мужчине. Владимир – единственный человек, с которым я когда-нибудь себя представляла, была. Единственный человек, которого я любила. Но в таком формате это невозможно", – пояснила женщина.

Относительно отношении семьи и детей Войченко рассказала, что она сама выбирала школу для дочери, а ведущий даже не пришел на первый звонок к Эмилии. После официального заявления о разводе осенью 2019 года Остапчука, по словам Елены, еще меньше стало в жизни детей. Так что Елена сама пока старается "балансировать" в финансах и воспитании детей, Владимир "не стабильно" ей помогает.

Владимир не готов помогать с няней ни при каких обстоятельствах, я стараюсь самостоятельно это делать. Я стараюсь работать и зарабатывать максимально, пока мне удается держаться на определенном уровне. Владимир хоть и помогает, но не стабильно. Я стараюсь балансировать... Мне навстречу идут люди. Например, за ту же школу я должна за два месяца,

– со слезами на глазах поделилась Елена.

Но пока длилось интервью с Еленой Войченко, ей пришла квитанция об оплате счетов за школу от Владимира Остапчука. По стечению обстоятельств произошло это или нет, но женщина добавила, что все еще любит мужа, поскольку он был единственным в ее жизни, кому она доверила все свои чувства.

"На данном этапе мне очень сложно говорить. Это действительно мой муж, единственный человек, которого я когда-либо любила и я сложно понимаю все", – подытожила женщина.

Добавим, что Владимир Остапчук с момента подачи официального заявления на развод (в октябре 2019 года) не давал еще ни одного официального комментария по ситуации. Впрочем, он часто публикует в социальной сети фотографии с детьми и шутит над бракоразводным процессом.