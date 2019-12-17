За три дня до выхода "Звездных войн 9" фанаты выстроились в очередь и создали лагеря ожидания

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"Звездные войны 9" / Коллаж: LifeStyle 24

Незаурядный ажиотаж набирает девятый и пока финальный эпизод трилогии о Скайуокерах. Фанаты выстраиваются в очереди, чтобы первыми посмотреть фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход", который уже 20 декабря будет представлен в мировом прокате.

О безумных очередях, лагерях возле кинотеатров и ажиотаже к премьере IX эпизода "Звездных войн" сообщает издание TMZ. В источнике отмечается, что первый из таких лагерей появился рядом с легендарным театром Grauman's Chinese Theatre, в Лос-Анджелесе.

Это интересно! Следующая часть "Звездных войн" может выйти в новом формате

Некоторые из фанатов остаются возле помещения со спальными мешками, одеялами и прочим снаряжением, предназначенным для расположения на улице. Многие поклонники подготовились к премьере и пришли в театр в костюмах своих любимых персонажей, а еще отдельные группы людей привели с собой даже маленьких детей.

Администрация театра удивлена таким ажиотажем и не до конца понимает, что спровоцировало столь бешеный спрос. Представители знаменитого кинодворца подозревают, что фанаты надеются увидеть кого-то из своих кумиров, которые могут посещать мероприятия в этом помещении.

Фото: TMZ

Напомним, фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" станет девятой и финальной частью трилогии о роде Скайуокеров. Следующий эпизод фанатам следует ожидать не раньше, чем в 2022 году и, как стало известно накануне, в совершенно новом формате. Мировая премьера IX эпизода "Звездных войн" запланирована на 20 декабря, а украинская – на 19 декабря 2019 года.

Звездные войны 9: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Звездные войны
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