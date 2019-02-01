Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех

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Меган Маркл: забавные фото
Меган Маркл: забавные фото / www.gettyimages.com

Жена принца Гарри, Меган Маркл, всего за несколько месяцев стала народной любимицей. Каждый ее выход - безупречный, и даже нарушение королевского протокола воспринимаются с улыбкой. Однако и герцогиня Сассекская попадает в курьезы, от которых невозможно удержать смех.

Последние несколько дней для Меган Маркл были достаточно сложными. Беременная герцогиня Сассекская впервые посетила две важные организации – Ассоциацию университетов Содружества и Королевский национальный театр. Именно эти учреждения теперь находятся под патронажем герцогини Сассекской, поэтому она со всей ответственностью начала работу.

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На встречах жена принца Гарри засветила кардинально разные образы – светлый и темный. Элегантная Меган Маркл вызвала искреннее восхищение у британцев.

Однако знаковые события в жизни герцогини Сассекской отличились и курьезами. Волшебная Меган Маркл, пожалуй, во время беременности стала достаточно эмоциональной, поэтому иногда фотографы делали не лучшие кадры с герцогиней. В частности, представитель королевской семьи смешно реагировала на рассказы других и забавно улыбалась сторонникам.

Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать курьезные фото, которые непременно поднимут вам настроение.

Меган Маркл
Меган Маркл: неудачное фото / Getty Images

Меган Маркл
Жена принца Гарри  / Getty Images

Герцогиня Меган Маркл: курйозні фото
Герцогиня Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Эмоциональная беседа с​ Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл в Лондоне / Getty Images

Регіт герцогині Сассекської
Хохот герцогини Сассекской / Getty Images

Кумедний погляд герцогині Меган Маркл
Забавный взгляд герцогини Меган Маркл​ / Getty Images

Усмішка Меган Маркл
Улыбка Меган Маркл Getty Images

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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