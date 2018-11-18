Забавный папаша: Энрике Иглесиас показал трогательное видео с детьми

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Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас / www.instagram.com/enriqueiglesias

Популярный певец Энрике Иглесиас, который стал примерным семьянином, показал поклонникам короткое видео, на котором он играет с детьми, 11-месячными близнецами Николасом и Люси.

Новый ролик Энрике опубликовал на своей странице в Instagram.

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На кадрах звездный папочка катает детей на качелях и показывает им язык. Мальчик Николас охотно повторяет звуки и движения Иглесиаса.

"Воскресная школа", – прокомментировал ролик певец.

Смотрите видео, как Энрике Иглесиас играл с детьми:

 

Напомним, в Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.

Теги: LifeStyle Музыка Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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