Забавный папаша: Энрике Иглесиас показал трогательное видео с детьми
Популярный певец Энрике Иглесиас, который стал примерным семьянином, показал поклонникам короткое видео, на котором он играет с детьми, 11-месячными близнецами Николасом и Люси.
Новый ролик Энрике опубликовал на своей странице в Instagram.
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На кадрах звездный папочка катает детей на качелях и показывает им язык. Мальчик Николас охотно повторяет звуки и движения Иглесиаса.
"Воскресная школа", – прокомментировал ролик певец.
Смотрите видео, как Энрике Иглесиас играл с детьми:
Напомним, в Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.
Источник: 24 канал
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