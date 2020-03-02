Забочусь о себе и принимаю каждый день, – Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с раком

В начале февраля 48-летняя американская актриса публично призналась, что после длительного лечения вновь борется с онкологией. В ее поддержку выступили поклонники и коллеги во всем мире. Сейчас звезда показала, что благодаря друзьям ведет здоровый образ жизни и не теряет оптимизма.

На личной странице в инстаграме Шеннен Доэрти опубликовала фото и объемное сообщение, в котором рассказала, какие занятия придают ей жизненных сил и отгоняют мрачные мысли. Как заверила знаменитая актриса, весь секрет в поддержке близких.

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Сразу после обнародования своего заболевания – четвертая стадия рака молочной железы, коллеги по сериалу "Все женщины – ведьмы" публично поддержали Шеннен Доэрти и заверили, что ее мужественная борьба с раком – пример для многих. Однако в течение последних недель друзья поддерживают ее не только в сети, но и вдохновляют на новые свершения в реальной жизни.

Звезда картины "Беверли Хиллз, 90210" рассказала, что ее подруга модель Энн Мари Коррайт неустанно призывает ее на пешие прогулки и раскрывает секреты приготовления здоровой пищи, что прекрасно сказалось на самочувствии и коже Шеннен Доэрти. Она назвала последнюю неделю продуктивной. Однако она призналась, что часто впадает в депрессию, из которой спасают друзья.

После года борьбы с раком, что возвращается, и других стрессов, я вернулся к этому. Забочусь о себе и принимаю каждый день. Это не всегда просто. У меня есть дни, когда наступает депрессия или просто лень. Но я пройду через это благодаря помощи друзей,

– рассказала актриса.

Что известно о борьбе Шеннен Доэрти с онкологией?Врачи диагностировали у Шеннен Доэрти рак молочной железы в марте 2015 года. Уже осенью 2017 года звезда готовилась к последней операции и говорила о возможном выздоровлении. В откровенном интервью, которое появилось в сети 4 февраля 2020 года, звезда призналась, что в течение последнего года снова борется с онкологией. Медики диагностировали у нее четвертую стадию рака молочной железы. Доэрти не теряет веры в светлое будущее и собственным примером стремится доказать, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя опускать руки и прекращать борьбу. На страницах своего инстаграма она рассказывает о своем самочувствии и публично благодарит знаменитых коллег, друзей и близких за поддержку.