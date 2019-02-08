Заботливая мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото с дочкой
После отмены помолвки Хайден Панеттьери и Владимира Кличко все СМИ были усеяны снимками актрисы с ее новым бойфрендом. Однако более 6 месяцев звездная мама ни разу не была замечена с 3-летней дочерью Кайей.
Тогда инсайдеры западных СМИ отмечали, что 29-летняя Хайден Панеттьери запуталась и взяла перерыв для того, чтобы упорядочить свои дела и мысли. Поэтому звезда вернулась жить в Лос-Анджелес, оставив маленькую Кайю-Евдокию со звездным отцом. Ухаживать за девочкой Владимиру Кличко помогает его мать.
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На такую новость мгновенно отреагировали пользователи сети. Большинство из них осудили Хайден Панеттьери за такое безразличие к воспитанию дочери. После шквала критики актриса быстро разместила редкое фото Кайи-Евдокии на своей странице в Twitter.
Сладкие мгновения со спящим ребенком,
– подписала фото Хайден Панеттьери.
На снимке лицо девочки прикрывает фиолетовое кепи. Кайя-Евдокия сидит в автокресле рядом со своей мамой. Засыпая, девочка нежно обняла руку Хайден, что тронуло сеть.
Однако неизвестно, когда именно и где сделано фото. По словам инсайдеров журнала People, Хайден Панеттьери действительно проводит мало времени с дочерью, но все же участвует в ее воспитании.
Говорить, что она никогда не видит свою дочь, неправильно. Хайден очень изменилась с тех пор, как у нее появилась Кайя, и, хотя их отношения неидеальны, она учится на своих ошибках и хочет идти вперед,
– отметил инсайдер.
На защиту своей любимой стал и начинающий актер Брайан Хикерсон. Он отметил, что Хайден и маленькая Кайя-Евдокия сейчас находятся на семейном отдыхе. В то же время в сети предполагают, что это просто архивный снимок, который звезда решила опубликовать в качестве доказательства того, что она – не плохая мама.
Что известно о разрыве Кличко и Панеттьери?
Знаменитая пара – Владимир Кличко и Хайден Панеттьери – внезапно решила отменить свою помолвку в начале августа 2018 года. Впоследствии актрису впервые застали на свидании с актером Брайаном Хикерсоном. Во время встречи Хайден была навеселе, танцевала и едва держалась на ногах, а ее бойфренд пытался удержать звезду перед фотокамерами.
Не прошло и месяца после разрыва с Владимиром Кличко, как звезда решила продать их дом в Нэшвилле. Мама Хайден Панеттьери прокомментировала поведение своей дочери, отметив, что она переживает нелегкие времена и требует перерыва. Актриса вернулась в Лос-Анджелес, оставив Владимиру Кличко их общую дочь Кайю-Евдокию.
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