Забужко, Шейко и Бондарчук: в Украине вручили Шевченковские премии

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В Украине вручили Шевченковские премии
В Украине вручили Шевченковские премии / tsn.ua

Национальные премии имени Тараса Шевченко вручили 9 марта – в 205 годовщину со дня рождения Кобзаря. Церемония состоялась в Каневе, что на Черкасщине.

Оксана Забужко и Богдан Горынь одержали победу в номинации "Публицистика, журналистика".

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Победителем в номинации "Визуальное искусство" выбрали художника-графика и каллиграфа Василия Чебаника.


Оксана Забужко


Богдан Горынь


Василий Чебаник

Режиссер Роман Бондарчук стал первым в номинации "Киноискусство", а режиссер Ростислав Держипильский победил в номинации "Театральное искусство".


Роман Бондарчук


Ростислав Держипильский

Лауреатом в номинации "Музыкальное искусство" стал композитор Владимир Шейко.


Владимир Шейко

Перед вручением премий Президент Украины Петр Порошенко отметил, что произведениями лауреатов "гордится украинская культура".

Отметим, что лауретов премии избрал Шевченковский комитет еще 19 февраля, впрочем результаты голосования комитета должен был утвердить президент.

Напомним, в 2018 году Шевченковскую премию по литературе получила Эмма Андиевская. Тогда на нее претендовали 19 писателей. В этом году лауреата в категории "Литература" не объявляли.

Для утверждения лауреата его кандидатуру должны поддержать по крайней мере три четверти членов комитета. В этом году необходимого количества голосов не набрал ни один из номинантов.

Кто претендовал на премию в номинации "литература"?

В последний этап в категории "Литература" попали пятеро претендентов.

Леонид Кононович ("Чигиринский сотник")

Дмитрий Лазуткин ("Артерія")

Екатерина Мотрич ("Трьохсотлітня Голгофа. Фавор")

Ирен Роздобудько ("Прилетіла ластівочка")

Сергей Татчин (Книга поэзий "Любити", триптих: "Вінницька абетка", "Місто на В", "Південний пух")

Что такое Шевченковская премия?Высшая государственная награда Украины в сфере культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2018 году составлял 240 тысяч гривен.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Новости политики Награды Кино Музыка Исскусство Литература Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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