Забыл о Мелании: Дональд Трамп оконфузился в Букингемском дворце

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Дональд Трамп отметился курьезом во время встречи с Елизаветой II
Дональд Трамп отметился курьезом во время встречи с Елизаветой II / Instagram / @theroyalfamily

Президентская чета Дональд и Мелания Трамп отправились в многодневную поездку в Великобританию. В рамках визита представители Белого дома приняли участие в ряде официальных мероприятий, в частности. встрече с королевой Елизаветой II. Однако не обошлось без конфузов.

Все мировые СМИ тщательно наблюдают за ходом поездки Дональда и Мелании Трамп в Великобританию. Сеть уже заполонили эффектные кадры, на которых видно безупречный стиль первой леди США. В то же время на официальной странице Букингемского дворца появилось видео, от которого невозможно сдержать смех.

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На кадрах видно, как Елизавета II демонстрирует американским гостям экспозицию из фото, на которых показаны длительные международные отношения США и Великобритании. Дональд Трамп сразу же начал рассматривать снимки, обернувшись спиной к своей жене и заслонив ей экспозицию. Сперва Мелания смутилась, но подождала несколько секунд и обошла своего мужа.

Экспозиция действительно была интересной. Представители Ее Величества собрали архивные фото и документы, которые остались еще со времен правления Георга VI. В 1939 году монарх со своей дочерью Елизаветой II отправились в трехдневную поездку в Вашингтон и Нью-Йорк. В США королевских гостей развлекал президент Рузвельт.

Королівська сім'я у США Королевская семья в США / Instagram / @theroyalfamily

А вот что касается конфуза Дональда Трампа, то это не первый раз президент забывает о первой леди. В начале марта 2019 года супруги встречали чешского премьер-министра Андрея Бабиша, который приехал с официальным визитом в Белый дом. Однако после прибытия гостей Дональд Трамп поспешил к резиденции, забыв пригласить в помещение Меланию и жену чешского чиновника Монику. При этом глава Белого дома нарушил извечную традицию и не сделал официальное фото.

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Теги: Королівська сім'я Меланья Трамп Новости LifeStyle LifeStyle Курьезные новости Елизавета II
Источник: LifeStyle 24
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