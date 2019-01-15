Зачем художник из Африки поставил в пустыне Намиб колонки на солнечной батарее: интересное видео

Африканский художник Макс Сидентопф установил в пустыне Намиб колонки на солнечных батареях. Он подключил их к MP3-плееру и включил в режиме повтора песню "Africa" в исполнении калифорнийской группы Toto.

Об этом сообщило издание BBC.

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Композиция 1982 года популярна и в наши дни: количество просмотров официального видео в Youtube достигло отметки в 440 миллионов.

Сидентопф отметил, что хочет, чтобы "с помощью солнечных батарей творение Toto звучало вечно".



Макс Сидентопф

Для своей инсталляции Макс выбрал неизвестное никому место в пустыне Намиб. Ее возраст, по оценкам ученых, составляет примерно 55 миллионов лет.

Я хотел отдать должное этой песне и физически выставить "Африку" в Африке,

– пояснил 27-летний художник.

"Я старался выбирать части установки так, чтобы они могли прослужить как можно дольше. И я уверен, что суровые условия пустыни в конце концов поглотят установку", – рассказал художник.

Смотрите видео: как выглядит инсталляция Макса Сидентопфа в пустыне Намиб