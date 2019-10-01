Задайте этот вопрос власти, – Олег Винник избежал вопроса, является ли РФ агрессором для Украины

Украинский артист Олег Винник недавно принял участие в международном проект "ВСЕМ МИР", организатором которого стала российская группа "Мир 519". Известно, что музыканты активно поддерживают политику Кремля. Винник вместе с продюсером дал пресс-конференцию, где ответил на ключевые вопросы.

На вопрос журналистов, считает ли Олег Винник Российскую Федерацию агрессором, певец ушел от ответа. Он заявил, что никогда не будет забирать свои слова о мире назад, поскольку "желает, мечтает и хочет, чтобы мир наступил в ближайшее время". По его мнению, война не может продолжаться всю жизнь и рано или поздно она решится.

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У нас война. АТО. Сейчас ее называют еще по-другому. Задайте этот вопрос власти (о том, является ли РФ агрессором, – LifeStyle 24). Три миллиона украинцев проживают в России. Вы поедете спрашивать у них там, кто агрессор? Мы говорим об агрессии, а давайте говорить о мире. Мне не важно, кто будет прекращать (войну, – LifeStyle 24), важно, чтоб она прекратилась,

– заявил Винник.

В течении пресс-конференции Олег Винник подчеркивал, что вся общественность, по его мнению, хочет услышать именно от него, кто агрессор, почему продолжается война и что нужно делать с этим. Артист убежден, что об этом должен думать и говорить не он, а власть, в том числе и действующий президент, за которого он голосовал.

"Не нужно сегодня от Винника добиваться (слов и действий, – LifeStyle 24). Мы должны добиваться от нашей власти, которую мы сами выбрали. Я считаю и хочу, чтобы власть это решала. Люди должны жить в мире. Винник должен чувствовать это, как вы: переживать, сочувствовать... Для того, чтобы был мир нужно прекратить войну. Мы разделяем боль с людьми, которые потеряли своих родственники, родителей, детей, мужчин. Где государство?" – добавил Олег Винник.

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На вопрос, что нужно делать, когда Украина находится в состоянии войны, Винник добавил, что об этом нужно действовать, а не говорить: "Специалисты должны это делать... Я голосовал за этого президента, чтобы он сделал мир в стране. Я принадлежу к тем 70% (избирателей, – LifeStyle 24), которые хотят мира в стране. Я голосовал за мир... 5 лет для войны – это много, 5 лет не должна идти война".

Олег Винник также заявил, что для него важен суд не тот, что на земле, и ему безразлично, что о нем будут говорить люди. А если в дом зайдут враги, то он советует, прежде всего, обратиться в соответствующие органы, которые помогут вернуть дом.

А если вы сами сможете решить эту проблему, то можете считать себя героем. Я не хочу, чтобы меня считали ни героем, ни предателем... Каждый раз на своих концертах я желаю всем мира. Это моя миссия, мой крест. Я хочу, чтобы люди жили в мире. Если есть люди, которые против меня, которые скажут, что против мира – это не хорошо. А я уверен, что люди со мной. Те 70%, которые хотят мира в нашей стране,

– дополнил Олег.