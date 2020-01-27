Задержали иностранца, который обокрал машину MARUV

В Киеве правоохранители арестовали мужчину, который обворовал машину певицы MARUV. Им оказался гражданин Грузии. Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры, злоумышленника задержали в Киеве, где он арендовал жилье. Во время ареста у него нашли драгоценности, которые украли у MARUV. Артистка сотрудничает со следствием и уже узнала некоторые вещи, которые у нее украли из машины.

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"Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоворы. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Кроме этого, пресс-секретарь добавила, что сейчас все вещи передали на экспертизу, результаты которой смогут использовать в суде. Задержанным оказался 41-летний гражданин Грузии. Сейчас он находится под стражей, а суд назначил залог в 630 тысяч гривен. Если вину мужчины докажут – ему грозит до 12 лет лишения свободы.



Нашли украшения, которые украли у MARUV / Пресс-служба



В Киеве задержали мужчину, который ограбил MARUV / Пресс-служба

Что известно об ограблении?11 января певица MARUV на инстаграм-странице рассказала, что стала жертвой ограбления. Злоумышленники разбили стекло ее машины и забрали сумку с деньгами и документами, а также новогодние подарки, которые звезда приобрела для своих родных. Инцидент произошел в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, поэтому MARUV обратилась ко всем поклонникам, которые могли быть свидетелями преступления. В тот же день певица обратилась в милицию и написала заявление о краже.