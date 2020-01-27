24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Задержали иностранца, который обокрал машину MARUV

95 Читати новину українською
Задержали вора, который обокрал MARUV / Instagram / @maruvofficial

В Киеве правоохранители арестовали мужчину, который обворовал машину певицы MARUV. Им оказался гражданин Грузии. Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры, злоумышленника задержали в Киеве, где он арендовал жилье. Во время ареста у него нашли драгоценности, которые украли у MARUV. Артистка сотрудничает со следствием и уже узнала некоторые вещи, которые у нее украли из машины.

Читайте также: Российские актеры пытались попасть в Украину: детали скандала

"Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоворы. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Кроме этого, пресс-секретарь добавила, что сейчас все вещи передали на экспертизу, результаты которой смогут использовать в суде. Задержанным оказался 41-летний гражданин Грузии. Сейчас он находится под стражей, а суд назначил залог в 630 тысяч гривен. Если вину мужчины докажут – ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Знайшли прикраси, які вкрали у MARUV
Нашли украшения, которые украли у MARUV / Пресс-служба

У Києві затримали чоловіка, який пограбував MARUV
В Киеве задержали мужчину, который ограбил MARUV / Пресс-служба

Что известно об ограблении?11 января певица MARUV на инстаграм-странице рассказала, что стала жертвой ограбления. Злоумышленники разбили стекло ее машины и забрали сумку с деньгами и документами, а также новогодние подарки, которые звезда приобрела для своих родных. Инцидент произошел в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, поэтому MARUV обратилась ко всем поклонникам, которые могли быть свидетелями преступления. В тот же день певица обратилась в милицию и написала заявление о краже.

Конец света близко: что такое Часы Судного дня и сколько времени осталось человечеству
сегодня
1870
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Арест Новости Киева Ограбления MARUV
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2188
сегодня 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 458
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 30876
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2363
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2719
Новости
Больше новостей
Залиште відгук