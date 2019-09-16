Загадочная и опасная: Кендалл Дженнер снялась для обложки корейского журнала

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

23-летняя представительница семейства Кардашьян-Дженнер предстала на обложке октябрьского номера корейской версии глянца W. Стройная и привлекательная Кендалл оголила живот и очаровала взглядом во время фотосессии.

Об этом свидетельствует анонс обложки, который она обнародовала на своей странице в Instagram.

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Поскольку мировые глянцы ответственно подходят к ежемесячным выпускам, то одна из версий следующего номера появилась на официальной странице журнала W в Instagram, а также в профиле его главной героини.

Зажигательная брюнетка Кендалл Дженнер, которая является одной из ведущих моделей современности, снялась для октябрьского W Magazine. Как отмечается под фотографией 23-летней звезды в Instagram, съемки проходили в одном из заброшенных зданий в пригороде Лондона. На модели был стильный и одновременно манящий наряд, а образ дополняли ювелирные украшения от бренда Tiffany & Co.

Опытной Кендалл удалось передать свою харизму и эффектность даже через объектив, представ на обложке журнала.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер для обложки корейского журнала / Instagram / @kendalljenner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений W Korea (@wkorea)

 

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Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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