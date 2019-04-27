"Загадочное убийство": в сети появился первый трейлер детектива с Дженнифер Энистон

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Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер в фильме "Загадочное убийство"
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер в фильме "Загадочное убийство" / Скриншот с видео

50-летняя Дженнифер Энистон продолжает радовать поклонников кинокартинам, в которых ей достаются главные роли. Так, после комедийного мюзикла "Пышка", голливудская звезда предстала в кардинально другом образе в драме "Загадочное убийство" (Murder Mystery). Сеть уже подрывает первый трейлер к ленте.

Поскольку съемками фильма "Загадочное убийство" (Murder Mystery) занимается кинокомпания Netflix, первый официальный трейлер появился на их YouTube-канале.

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Про кинокартину, которую сняли в жанрах детектива и драмы, сторонники Дженнифер Энистон говорят еще с 2018 года, когда только стало известно о ее выходе. Коллегой актрисы по съемочной площадке стал 52-летний Адам Сэндлер. В паре они создали идеальный комедийный тандем.

По сюжету, Дженнифер и Адам – супруги, которые отправились в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с денежным мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте летнего богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

Съемки фильма проходили в Италии. Премьера долгожданной картины запланирована на июнь 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "Загадочное убийство" (Murder Mystery): видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон Кино
Источник: LifeStyle 24
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