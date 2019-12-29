Зак Эфрон чуть не попрощался с жизнью: актера экстренно госпитализировали

Американский актер нуждался в немедленной медицинской помощи во время съемок в джунглях Новой Гвинеи. Парень заразился смертельной инфекционной болезнью и находился под наблюдением австралийских медиков в течение нескольких дней, прежде чем решиться на полет в США. Сейчас жизни звезды ничего не угрожает.

Знаменитый американский актер в начале декабря объявил о съемках собственного приключенческого сериала с красноречивым названием "Убийство Зака ​​Эфрона". Звезда вместе с личным гидом изучал джунгли в Папуа-Новая Гвинея, демонстрируя, как можно выжить в сложных условиях.

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Как сообщает издание Daily Mail, в опасных тропических лесах Зак Эфрон заразился бактериальной инфекции, которая напоминает брюшной тиф. Он жаловался на острую болезнь, после чего командой спасателей был доставлен в австралийский военный госпиталь Сент-Эндрюс в Спринг-Хилл. Там он прошел курс лечения, прежде чем врачи одобрили перелет актера в Америку.

Как утверждают очевидцы, инцидент произошел накануне Рождества. Праздники актер провел уже дома и сейчас находится в стабильном состоянии.

Близкое окружение Зака ​​Эфрона утверждает, что он вскоре планирует вернуться к съемкам, несмотря на смертельные угрозы.