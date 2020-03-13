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Заключенного на 23 года Харви Ванштейна госпитализировали в больницу

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11 марта скандального продюсера Харви Ванштейна осудили на 23 года тюрьмы. Одиозный голливудский продюсер будет отбывать наказание за изнасилование и сексуальные домогательства популярных киноактрис. Теперь стало известно, что продюсер оказался в больнице.

После вынесения судом приговора, Харви Ванштейна отправили в самую большую в мире тюрьму на острове Райкерс. Издание Page Six отмечает, что продюсеру стало плохо, он пожаловался на боль в груди, поэтому его доставили в больницу Белвью.

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Госпитализацию Ванштейна подтвердил его представитель. По его словам, кровяное давление продюсера повысилось до опасного уровня, поэтому учитывая ангиопластику на прошлой неделе, его решили привезти на обследование.

Он заботится о своем здоровье и просто хочет убедиться, что ему предоставляется надлежащая медицинская помощь,
– добавил представитель продюсера.

24 февраля, после того, как Ванштейна признали виновным и арестовали, его отправили в больницу, где сделали операцию на сердце. Харви имплантировали стент для устранения сердечной непроходимости.

Что известно о сексуальных домогательствах Ванштейна

Более 80 женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах или изнасилованиях. Среди жертв – знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд и Ума Турман. Продюсер всячески избегал наказания за свои преступления, ему даже удалось откупиться от многих истцов, за что он потратил 25 миллионов долларов. Впрочем за совершенные поступки таки понесет наказание.

гарві вантшейн
Жертвы сексуальных домогательств Харви Вайнштейна / Инфографика 24 канала

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Кино Секс-скандал Харви Вайнштейн
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