Заку Эфрону – 32: лучшие роли актера-именинника

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Зак Эфрон
Зак Эфрон / www.gettyimages.com

Сегодня, 18 октября, американский актер Зак Эфрон празднует свой день рождения. Звезде Голливуда исполняется 31 год.

Закари Дэвид Александер – голливудский актер, прославившийся после серии диснеевских фильмов "Школьный мюзикл". В фильмографии Зака Эфрона значатся преимущественно комедийные роли, однако он также любит жанр мелодрамы.

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Эфрон с детства увлекался театром и актерским мастерством. Кроме того, у артиста есть талант к музыке – некоторые песни для фильмов с его участием записаны непосредственно актером, а в 2008 году он получил премию MTV Movie Award.

Что интересно, в 2008 году Зак Эфрон занял 92-ю позицию в списке Forbes Celebrity 100 журнала Forbes с заработком 5,8 миллионов долларов. В одном из интервью он признался, что ощутил на себе популярность, когда от журналистов ему пришлось прятаться в мусорном баке.

Также популярный актер пережил и сложный период в жизни, когда в 2013 году Зак проходил лечение от алкоголизма и токсикомании.

Популярные фильмы с Заком Эфроном:

Папе снова 17 (2009) – Майк О'Доннелл (подросток): смотрите видео трейлера

128 ударов сердца (2015) – Коул Картер: смотрите видео трейлера

Похотливый дедушка (2016) – Коул Картер: смотрите видео трейлера

Свадебный погром (2016) – Дейв Стангл: смотрите видео трейлера

Соседи 2 (2016) – Тедди Сандерс: смотрите видео трейлера

Спасатели Малибу (2017) – Мэтт Броди: смотрите видео трейлера

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Кино Новости LifeStyle Звездные дни рождения Голливуд
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