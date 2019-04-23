Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу

После грандиозного финала "Голоса страны-9" львовянка Оксана Муха, которая одержала победу на шоу, проснулась популярной. О сложных этапах проекта, сотрудничестве со звездным тренером Даном Баланом, планах на вокальную карьеру и закулисье шоу – читайте в эксклюзивном интервью певицы с журналистами LifeStyle 24.

В воскресенье вы торжествовали на "Голосе страны-9". Какие впечатления остались от феерического проекта и победы в нем?

Впечатления от шоу – необычайные! Я теперь понимаю, как люди работают для того, чтобы идея, ради которой они работают, осуществлялась, и сколько на это нужно положить сил, желания. Это очень важно.

Читайте также: Победитель Голоса страны 9 сезон – Оксана Муха

Каждый раз нам говорили, что никому не интересно, если это будут искусственные гонки. Поэтому все было правдиво, и это мне импонировало.

Зрители видят только эффектные выступления участников "Голоса страны". А какая атмосфера царит на съемочной площадке, за кулисами? Ощущали ли Вы жесткую конкуренцию?

Я чувствовала бешеную конкуренцию на нокаутах, это был действительно сложный этап, когда ты стоишь в шаге от желаемых прямых эфиров. Все очень переживали и хотели пройти дальше.

В целом второй этап шоу был очень сплоченным, творческим, по крайней мере, для меня. Если батлы прошли в расслабленной атмосфере, то уже на нокаутах все поняли, как все выглядит, когда участники покидают проект. Это было довольно страшно. Особенно, когда друзья, с которыми ты хорошо общаешься, в которых ты веришь, покидают проект.

А дальше съемки шли очень быстро: ты просто делаешь, что можешь, не задумываешься, просто стараешься сделать как можно лучше то, что от тебя требуют.



Победительница "Голоса страны-9" – Оксана Муха / Instagram / @goloskrainy_official

Наверное, всех больше всего интересует, как это работать с харизматичным Dan Balan. Строгий ли он как звездный наставник?

На самом деле на шоу тренер сам строит свою команду и по своему мировоззрению, ощущениям интуитивно выбирает людей. Так сложилось, что у Dan Balan была интернациональная команда и одновременно очень дружная.

Дан всегда имел на каждого равное количество времени. Он никого не выделял, потому все чувствовали себя очень достойными. На нокаутах Dan Balan особенно это показал.

Читайте также: Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография

Это проект и формат, в котором полно ярких эмоций, иногда слез и таких внезапных happy end. Наш тренер с нами всегда был честен. Он всех поддерживал и всем давал советы, даже тем, с кем приходилось прощаться. В этом, мне кажется, проявляется уважение к каждому из нас.

Обними весь мир – вот такой Dan Balan. Вот он ходит и каждого любит, каждого уважает.



Оксана Муха с Dan Balan / Instagram / @mukha_oksana_official

Не знаю, хотел ли он победить, но точно понимал, где нельзя меня подвести. Dan Balan умеет всем деликатно объяснить, что нужно сделать по-другому. Одеть что-то другое. Да, он боролся даже за одежду (смеется).

Мне было очень приятно понимать, что Dan Balan в каждом из нас видел личность, которая перепевает чужие песни, разных исполнителей, но при этом остается собой. И вот когда он замечал, что вокалист имеет свою особенность, это его очень подкупало.

Был ли у Вас языковой барьер в общении с Dan Balan или другими участниками шоу?

Я вынуждена была правило говорить только на украинском нивелировать, так как переводчика мы так и не нашли. Терять время я не имела права, и делать вид, что не знаю русский язык, тоже, потому что я его прекрасно знаю.

Мы говорили на том языке, который был для нас самым близким. Английским я не владею так, чтобы на уровне ощущений объяснить все, что думаю. Однако мы с Dan Balan вообще не имели проблем в общении, никогда. Как и с другими участниками.

Читайте также: Голос страны 9 сезон 14 выпуск: как прошел грандиозный финал шоу

Иногда в шоу-бизнесе конкуренты портят костюмы или даже травмируют друг друга. Были ли какие-то инциденты на "Голосе", которые остались за кадром для зрителей?

Не было ничего подобного. Вероятно, каждый участник может рассказать свою историю из этого шоу. Если кто-то конкурирует, соревнуется, он сможет рассказать миллион ситуаций, которые были острыми и где он видел эту борьбу. Например, кресло забрали, заняли лучшую гримерку, не дали выйти куда-то. Я этих вещей не видела, я не интересуюсь никем и ничем вокруг. У меня важная миссия, и я ее воплощала.

Перед Вашим первым выходом на сцену было заметное волнение. Тина Кароль даже вышла обнимать Вас, чтобы немножко успокоить его. Что Вы переживали в тот момент?

Ситуация была сложная: когда у тебя впереди целый вечер, мест всего 4, и то, их добавили. Бороться за эти места с более чем 20 людьми, согласитесь, очень трудно. Это неприятно, потому что каждый, кто сидел в комнате, такой же, как ты. И мы все претендовали на участие в шоу. Когда уже больше половины участников выступили, и были заняты кресла Тины Кароль и Монатика, единственное, о чем я думала: "Господи, лишь бы я вообще спела сегодня". Потому что будет очень больно, если не выйду на сцену.

Я понимала, что у меня дети сидят голодные, потому что они прождали со мной целый день. Просидели, отмучились. Пришел момент, когда должна была выходить на сцену, я понимала, что последняя, и осознавала особенность этого времени, ответственность. Было очень трудно собраться с мыслями.

Я сотни раз говорила, что уезжаю домой. Было всего 1,5 минуты, не 30 минут или возможность поговорить перед выступлением, поэтому и волновалась. К тому же миссия, ради которой я пришла на проект, была очень высокой. Я не имела права подвести.



Первое выступление Оксаны Мухи на проекте / Instagram / @goloskrainy_official

Перед участием в шоу "Голос страны-9" вы собственно заявили, что стремитесь популяризировать творчество легендарной Квитки Цисык. Как считаете, удалось ли вам этого достичь?

Я уверена, что удалось. Если военные пишут, что слушают теперь Квитку Цисык, чтобы хоть на несколько минут отвлечься от того, что в Украине сейчас идет война – это уже победа.

Вы общаетесь с родственниками легендарной певицы?

Мы общаемся с двоюродной сестрой Квитки Цисык – Маей Лев. С ней я обсуждаю все, что происходит: каждый мой шаг, каждую мысль, идею, которые касаются творчества Квитки. Я ее предупреждаю, что в будущем хочу что-то сделать, как она на это смотрит, прошу ее совета.

Читайте также: Львовянка с голосом Квитки Цисык: какие песни привели Оксану Муху к победе в "Голосе страны 9"

"Голос страны" еще больше сблизил меня с семьей легендарной певицы. Проект на самом деле помог, чтобы Квитку Цисык услышали, чтобы украинцы чувствовали себя очень достойной нацией.

Вы рассказывали, что впервые услышали запись Квитки Цисык благодаря отцу, который привез на то время запрещенную кассету. Как ему это удалось сделать?

Отец ездил с танцевальным коллективом. Его брат был в составе группы Остапа Стахива "Сечевые стрельцы", которые имели турне в Канаде. Именно благодаря им те кассеты к нам попали. И мы их слушали, сколько позволял магнитофон.

Я впервые услышала пение Квитки Цисык в 5-6 лет. На самом деле никто из моих родственников не помнит точно, когда это случилось, какой именно это был год. Помню, что это было в Карпатах, над рекой, мы стояли, готовили ужин, горел огонь, и папа как раз тогда привез магнитофон, который можно было подсоединять к аккумулятору машины. Мы слушали разную музыку, которую отец привез из-за границы, а это был дефицит. И среди всего вдруг зазвучала Квитка. Я помню хорошо этот звук и ощущения: я поняла, что еще один родной человек появился в моей жизни.

Вы благодаря Квитке Цисык начали петь?

Нет, я пела вообще с пеленок. У нас семья такая, и традиция пения сохранена хорошо. Мы исполняем песни не только на праздники, но и просто в быту. Можем после ужина петь за столом, или же убирая, или просто когда есть время.

Раньше, когда мы работали в поле (тогда жили с этого, когда было сложнее с продуктами), смеялись, что наша бабушка Броня, папина мама, может идти, не разгибаясь, обрабатывать землю и петь. Потому что мы для этого поднимались, подпевали, снова нагибались и прекращали петь. А вот бабушка работает и поет (смеется). Поэтому для меня эта традиция является естественной, и желание петь было всегда. Я уверена, что так во всех семьях.



Оксана Муха: архивное фото / Instagram / @mukha_oksana_official

Позже я пошла учиться играть на скрипке, дальше – консерватория. Много времени ушло на освоение этого инструмента, и желание петь отошло на второй план. На это уже не было времени. Но судьба стремительно обернулась.

В "Голосе" Вы признались, что уже провели 20 концертов с песнями Квитки Цисык. Кто помогает Вам организовывать подобные выступления?

Долгое время я работала с Дмитрием Кацалом, а организатором концертов был Андрей Лоик. Но уже около 4 лет мы работаем с Галиной Гузьо, которая является промо-менеджером и человеком, который контролирует мои концерты. Но я сама себе продюсер.

Как Вы видите будущее после проекта? Возможно, планируете переезд в Киев в 3-комнатную квартиру, подаренную во время финала "Голоса страны"?

В жизни все должно быть вовремя. Я перееду в Киев только тогда, когда буду чувствовать, что там мне будет хорошо, я буду иметь поддержку. Сейчас столица – это точка, из которой можно громко говорить свое мнение. Но смогу ли я здесь находиться... Видимо, не сегодня. Я подпитываюсь от Львова, от моих друзей, от атмосферы этого города. Поэтому я не хочу лишаться этой "подкормки". Но то, что "Голос" дал мне квартиру – это стало четким убеждением, что в обозримом будущем Киев будет моим вторым домом.

Пока я под впечатлениями от проекта, поэтому хочу записать песни с теми людьми, с которыми хочется петь. У нас с Dan Balan есть намерение записать трек, который он написал специально для финала. Поэтому сначала возьмусь за это. Также я хочу завершить свои мечты, которые уже начала воплощать – это новый альбом, который будет людей обнадеживать, поддерживать их.

Авторский проект должен подождать, потому что не каждая эта песня есть в душе, не каждая поется искренне. Поэтому эти треки стоят в очереди, я над ними работаю. Каждый спрашивает, когда они появятся, но сначала стоит вспомнить нашу историю, и тогда на ней будем строить новую.

Рассматриваете ли Вы возможность участия в других вокальных шоу. К примеру, Евровидение?

Категорически нет. Евровидение – это сплошная политика, там до творчества далеко, поэтому это не для меня.

Читайте также: Победительница "Голоса страны" Оксана Муха призналась, почему выбрала Дана Балана тренером

Сейчас любая песня, которая имеет даже мотивы национальной, получает бешеный успех. Как Вы думаете, почему украиноязычные песни именно сейчас имеют такую популярность?

Мы когда-то представляли, что это должно произойти в одну секунду. Что вдруг мы начнем уважать то, что является нашим. Но, оказывается, для этого нужно время. И наконец, люди созрели, хотят вспомнить, кто они, начинают сами себя уважать. Поэтому мы начали любить и уважать то, что является украинским и настоящим для нас. Пришло время, когда мы становимся сознательными. Возможно, и государство построится вовремя.

Сознание должно прийти само, и убедить кого-то в том, что наша песня – невероятная, невозможно. Ее нужно просто полюбить.