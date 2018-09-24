Заменитель меха спасает от жестокости, – Джамала высказалась о правах животных

Украинская певица Джамала, которая является любимицей многих украинцев, откровенно рассказала, что считает лучшим отказываться от натурального меха в пользу искусственного.

Украинская певица заявила, что не планирует кого-то осуждать за их выбор, но для себя она решила, что это все излишки. Об этом Джамала рассказала на своей странице в Instagram.

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Звезда призналась, что сама не вегетарианка, а также 10 лет назад купила себе натуральную шубу, которую надевала раз 5.

"Не знаю, что это было, зачем мне понадобилась шуба – загадка. Ради понта? Ради тепла? Уже и не скажу точно. Помню, что действительно немного тепло было какое-то время, альтернативы я не видела или плохо искала", – написала Джамала.

По ее мнению, человек придумывает сам себе "ограничения и понятия шика".

Но все эти "излишества" легко можно заменить и не тратить на них жизнь. Вот если бы нам еще в детстве показывали процесс производства шубы! Все вроде справедливо, если бы не эти самые "излишки", в которых человек не знает меры и уже не просто убивает ради тепла и еды животное, которое встретил на охоте, теперь он разводит тысячи ферм. А все почему? Потому что появился миллион человек, которые любой ценой хотят шикануть. В наш век так просто найти заменители меха. И что плохого, если этот заменитель спасает нас от излишней жестокости? Часто слышала в детстве, что шуба – это мечта каждой девочки, девушки, женщины... Почему?

– заявила певица.