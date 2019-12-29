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Замужняя дочь Кузьмы Скрябина призналась, одобрил ли бы отец ее выбор мужа

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Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж / Instagram / @miss___mariya

Единственная дочь знаменитого певца Андрея Кузьменко вышла замуж. Барбара Мария дала первое эксклюзивное интервью, в котором рассказала, одобрил ли бы Кузьма Скрябин ее выбор мужа.

Деталями личной жизни девушка поделилась в программе "Светская жизнь". Барбара Мария призналась, что после свадьбы не намерена менять фамилию, поэтому всегда будет Кузьменко. А вот что касается выбора мужа, то она не скрывает: с погибшим Кузьмой Скрябиным имела тесные дружеские отношения, поэтому он никогда бы не оспаривал ее свадьбу.

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"Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу", – рассказала Барбара Мария.

Избранником дочери Кузьмы Скрябина стал Виктор Тур. Парень учится с Марией Барбарой на одном курсе в Киевском медицинском университете имени А. А. Богомольца. В будущем он будет хирургом, а вот дочь легендарного певца – дерматологом-косметологом.

Виктор Туз рассказал, что перед свадьбой познакомился с известными родственниками своей жены. Сначала Мария Барбара решила представить избранника маме, а потом повезла парня на знакомство с бабушками.

Волнения никакого не было. Первое знакомство было с мамой. Поскольку бабушки живут во Львове, мы поехали в город с одной бабушкой знакомиться, а затем с другой,
– поделился Виктор Тур.

Новоиспеченные супруги не избежали вопросов и о предложении руки и сердца. По словам Барбары, она знала, что ее любимый готовится сделать ей предложение, однако ждала, когда это все же произойдет.

"Признание было очень романтичным, поскольку оно было в том месте, где мы впервые увиделись. Это был сюрприз, впрочем, я уже два месяца понимала, что это произойдет, поскольку нашла в телефоне скрины с кольцами", – вспомнила она.

Пара пошла к алтарю 20 декабря 2019 года. Мария Барбара Кузьменко и Виктор Туз расписались в одном из документ-сервисов, а свадьбу сыграли в столичном ресторане. На церемонию пригласили не только близких родственников, но и звездных друзей покойного Кузьмы Скрябина. В частности, певец Дзидзьо был на свадьбе Барбары и ведущая Екатерина Осадчая.

Смотрите интервью дочери Кузьмы Скрябина и ее новоиспеченного мужа: видео

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Звездные свадьбы LifeStyle
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