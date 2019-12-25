Заплатите чеканной монетой: песня из "Ведьмака" стала вирусной – подборка забавных мемов

Недавно на стриминговом сервисе Netflix вышел долгожданный сериал "Ведьмак". После премьеры появилось немало неоднозначных отзывов, среди которых даже резкая критика, однако не обошлось и без всеми любимых мемов. На этот раз фанатов "покорила" песня из сериала о чеканных монетах.

Песня "Заплатите Ведьмаку чеканной монетой" стала настоящим хитом мемов. Фанаты сериала не прекращают делиться фрагментами, а также создавать забавные мемы с ее названием.

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Что известно о песне? Ее написали композиторы Соня Белоусова и Джиони Остинелли. Оригинальное название звучит так: Toss a Coin to Your Witcher, что в переводе на русский означает "Брось монетку своему Ведьмаку". В конце второго эпизода сериала песню исполнил персонаж Лютик, с которой зрители узнают, что главный герой Геральт готов на все, чтобы защитить человечество, ну, и получить немного золота.

Джои Бет, сыгравший Лютика рассказал в интервью Men's Health, что композиция о монетах стала для него настоящим "репейником", ведь после съемок этой сцены она звучала у него в голове около 8 месяцев. Как оказалось после премьеры, исполнителя роли Лютика понимают немало зрителей. Фанаты "Ведьмака" делятся на своих страницах в твиттере, инстаграме и фейсбуке забавными картинками об уже хорошо известной и нашумевшей песни.

Історичний факт: Володимир Великий ввів гривню, бо його задовбала пісня про чєканную монєту.#Witcher — зис ис чронос (@dasistchronos) December 25, 2019

The Witcher: Ukrainian edition



Sound - on pic.twitter.com/YidcyPINsJ — Букви (@Bykvu) December 25, 2019

Все фото: из соцсетей