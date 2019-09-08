"Запрещенный": заигрывание с ЛГБТ, Медведчук, пленники Кремля и другие острые углы кино о Стусе

С 5 сентября – в кинотеатрах долгожданная отечественная художественная драма-триллер об украинском диссиденте и писателе Василии Стусе, который восстал против советского террора.

Почему это острое и актуальное кино стоит внимания, читайте в киносмотре 24 канала.

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38 миллионов и несколько месяцев на съемки

Проект фильма стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино в 2017-м. Съемки стартовали в 2018-м прямо на Крещатике, где площадку стилизовали под советские времена конца 1960-х. Сняли фильм всего за несколько месяцев в Киеве.



Актер, сыгравший Василия Стуса / Кадр из фильма "Запрещенный"

Смета – 38 миллионов гривен, из них половину проспонсировало Госкино. Режиссер - Роман Бровко. Авторы сценария Артемий Кирсанов и Сергей Дзюба известны по современному боевику о войне на Донбассе "Позывной Бандерас". Поэтому амбициозный фильм о Стусе ждали...

Каким в фильме показали Стуса и украинских диссидентов?

Фильм подробно рассказывает о последних днях жизни украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го. Кроме того, кино остро показывает принципиальную борьбу с разрушительной системой. Здесь и постоянные флэшбеки, возвращающие зрителя в прошлое 1950-1970-х годов, и красноречивые тюремные сцены. Эта лента показывает жизнь Стуса от освобождения из аспирантуры вплоть до судилища и ссылки в лагеря.



Василий Стус

В фильме чувствуется эпоха. "Запрещенный" посвящен диссиденскому движению Украины. В фильме речь идет о художниках-литераторах, которых обозвали антисоветской группой националистов за любовь к Родине. А дальше беспощадно ущемляли за их гражданскую позицию вплоть до убийств, заключений и физического уничтожения.

Фильм "Запрещенный": смотрите трейлер

Кинодеятели честно показали, как боролись за Украину наши диссиденты. Здесь вы увидите Аллу Горскую, Ивана Дзюбу, Левка Лукьяненко, Вячеслава Черновола, Михайлину Коцюбинскую, Сергея Параджанова и других. Их разгоняли за мирные собрания, потому что правды этих людей боялись. Хоть каждому из них отведено немного времени в кадре - персонажи живые, они трогают и запоминаются.



Кадр из фильма "Запрещенный"

Слабая интрига и наигранная театральность в диалогах в начале компенсируются завязкой - актом самосожжения человека на Крещатике против советского террора. Эмоциональному монологу Стуса веришь благодаря гениальной актерской игре. Это тот первый крюк, который цепляет. А дальше соскочить и потерять интерес к фильму невозможно. Потому что вас ждет градационное развитие действия, экспрессия и непредсказуемые повороты.

Блестательное сходство главного актера со Стусом. А что с другими?

Актер Дмитрий Ярошенко в главной роли – невероятно похож по внешности на самого Стуса. Чтобы хорошо вжиться в образ, он перечитывал его произведения и письма. Блестящие эмоциональные диалоги, феноменальная схожесть и то, как достойно и искренне он держался в кадре, - свидетельствует: сыграть Стуса Ярошенко удалось гениально.



Актер, сыгравший Стуса, Дмитрий Ярошенко

Другим актерам в роли диссидентов также веришь. Когда Роман Ясиновский в роли Сергея Параджанова призывает встать против репрессий и диктатуры, каждый раз болезненно пронизывает правдоподобностью. Седовласый Левко Лукьяненко так похож на того Лукьяненко, которого миллениалы застали при жизни. Что нельзя в полной мере сказать насчет игры актрисы, сыгравшей жену Стуса Валентину Золух. Ее персонаж выглядит схематичным, влюбленность и отношения - бутафорскими, а диалоги – неискренними и книжными. А жаль, потому что жена была со Стусом до конца. Любовной линии писателя не хватает убедительности.



Кадр из фильма "Запрещенный"

А Медведчук в фильме есть?

Помните скандал по поводу того, что сцену суда с адвокатом Стуса Медведчуком, якобы, вырезали? Тогда один из актеров сообщил, что Медведчук дал такое указание кинотворцам. Те назвали это фейком. Но утвердили: сцену таки вырезали. Из-за хронометража. Но после общественной огласки, вернули...

И он показан как винт советской сокрушительной системы, потому что выполнил функцию обвинения и помог спрововадить поэта за решетку.

Правда, в фильме ни разу не звучит его фамилия. На этот компромисс кинодеятели пошли, чтобы Медведчук не запретил показ фильма через суд. Для того, чтобы его имя зазвучало, надо разрешение. Дал бы это разрешение Медведчук? Конечно нет, хотя бы потому, что недавно признался: ни фильм, ни сам Стус его не интересуют...

Правда, зрителям может не хватить изображения цинизма, вредительства и низости человека, который каким-то странным несправедливым образом сейчас входит в парламент Украины, влияет на принятие законов, через скупленные отечественные телеканалы распространяет российскую пропаганду и даже причастен к проведению обмена пленных!



Виктор Медведчук

Но отдадим должное: этот фильм художественный и посвящен не преступлениям Медведчука, а прежде всего личности Стуса и диссидентскому движению в Украины.

Фильм художественный, а не документальный. Что придумали?

Здесь не найти полного соответствия исторической правде. Не показано, что Стус был заключен дважды. Между этими заключениями было всего девять месяцев свободы. Или несвободы. Не показано, что Стус во второй раз пошел на это добровольно, возглавив Хельсинский союз. Но достоверно изображено, что его финальный сборник "Птица души" так и не одолел тюремную решетку. И как над огнем убийцы уничтожали на глазах лист за листом написанное, пытаясь склонить к сотрудничеству.

Кинодеятели пошли на интересный эксперимент, и треть фильма посвящена диалогам Стусу с вымышленным персонажем – полковником КГБ Верой. Эта женщина приезжает в лагерь и должна приручить таких "безбашенных" собак на слэнге "гебистов", как Стус. Она прямо говорит, что ее породила советская система.



Полковник КГБ Вера / Кадр из фильма "Запрещенный"

Этот персонаж – смелое решение показать олицетворение кровавого советского террора, которое подлыми методами хотело сломать зарешеченных украинцев-диссидентов, склонить на сотрудничество подменой понятий и "подарить" им желанную свободу не в радость.

Из смелых экспериментов в фильме – заигрывание с ЛГБТ-сообществом. Так, российские тюремщики-мужчины имеют между собой любовную связь. Острой является сцена, когда любовник вынужден убить другого. Эта линия раскрывает то, что от советского террора страдают и его винтики, ведь человеческая личность полностью нивелирована.

Разоблачительные параллели с нынешней ситуацией в отношении заложников Кремля

В кино красноречиво показали что жизнь у Василия Стуса, как и у многих защитников украинского, забрала советская система. Как теперь пытается забрать Россия. В обращении со Стусом в советских застенках четко усматривается жестокое отношение к украинцам, которые сейчас незаконно заключены в российских застенках.



Кадр из фильма "Запрещенный"

Не секрет, что россияне пользуются той же советской методичкой по усмирению непокорных. Наших так же мучают предложениями поесть, когда они в знак протестов голодают. Их так же по надуманным обвинениям часто водворяют в карцеров, как заложника Кремля, военнослужащего Александра Шумкова, который целых полгода отсиживает в штрафном изоляторе в Тверской области. Им так же российские тюремщики с яростью кричат "Бандера", и любовь к Украине называют национализмом. В частности, того же Шумкова, чтобы он отказался от преподавателя, угрожали отправить голым на мороз, чтобы "бандера заговорил"...



Кадр из фильма "Запрещенный"

Фильм является остро актуальным и блестяще демонстрирует сокрушительную карательную машину террора через заключение Стуса в лагере, которая по сей день пытается перемолоть украинцев в жерновах. Но не перемелить. А все потому, что они проявляют стойкость души, когда их уничтожают физически.

Можно смело сказать: как и Стус тогда, так и сейчас украинцы не идут на сотрудничество с Россией ради симулякра свободы, не продают свои убеждения и свою честь. Нет никаких доказательств противоположного. Во вчерашнем интервью экс-политзаключенный Кольченко рассказал, что перед обменом его просили подписать бумаги на помилование и признать свою вину. Он этого не сделал. Экс-политзаключенный Карпюк, известный устойчивой проукраинской позицией и участием в Революции Достоинства, рассказал, что к нему часто приезжал скандальный "оппоблоковец" Рабинович. И рассказывал, что занимается его обменом. Парадоксально, что вместе с Рабиновичем к политзаключенному наведался и экс-адвокат Стуса и привез большой кусок сала...

Как и та гестаповка Вера из фильма "Запрещенный" , они вероломно разными способами не оставляют попыток подменить понятия и "приручить" украинцев. Этот фильм поражает своей обличительностью.



Кадр из фильма "Запрещенный"

Интернационализм или русификация: подача, что вас удивит

Когда Стус в фильме говорит, что судьба Донбасса - это будущая судьба Украины, он попадает в цель. Родившийся в тех краях, отлично подметил: под соусом интернационализма насаждали тотальную русификацию, которая приводила к катастрофическим разрушениям культуры и всего украинского. В Донецке не было ни одной украинской школы, а Шевченко и Тычину учили в русских переводах!

Метким является сцена, когда за украинский язык революционер Стус во время обучения на Донбассе готов стоять с кулаками. Кого-то этот эпизод может удивить и породить дискуссии.

И напоследок. Подождите, а какое уже столетие идет геноцид украинского языка, культуры, истории, будущего?... В кино обнажено демонстрируют: российский шовинизм имеет целью убить украинскую нацию. Поэтому "Запрещенный" удачно актуализирует угрозу недооцененности родного языка и важность отстаивать свое.



Кадр из фильма "Запрещенный"

Украинское кино живет и наращивает мышцы

Кроме острого сюжетного нарратива, кино живописное и поэтическое. Музыкальный ряд и операторская работа не отстают.

Саудтрек к фильму "Запрещенный" : БЕZ ограничений - " Колыбельная"

"Запрещенный" убеждает: украинское кино достойно поднимает сложные вопросы и стоит внимания. А еще в нем много стихов поэта и всеобъемлющей любви.

Як добре те, що смерті не боюсь я

і не питаю, чи тяжкий мій хрест.

Що вам, богове, низько не клонюся

в передчутті недовідомих верств.

Що жив-любив і не набрався скверни,

ненависті, прокльону, каяття.

Народе мій, до тебе я ще верну,

і в смерті обернуся до життя, – написал Василий Стус из-за решетки. Так оно и произошло.



Прокат продолжается. Спешите в кинотеатры, чтобы увидеть фильм своими глазами!