Запретная любовь в XIX веке: в сети появился тизер украинской драмы "Кофе с кардамоном"

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Главные герои фильма "Кофе с кардамоном"
Главные герои фильма "Кофе с кардамоном" / elle.ua

Сеть покоряет первый тизер к украинскому историческому фильму "Кофе с кардамоном". В драме будут показаны события середины XIX века и одно большое чувство двух людей, которые не имели на него права.

Первый тизер-трейлер к украинской ленте "Кофе с кардамоном" появился на официальном ютуб-канале будущей премьеры. Видео опубликовали в сети накануне, 4 ноября.

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По сюжету, события в фильме происходят в середине XIX века, 1848-1849 годах. На фоне революции, которую назвали "Весной народов", разворачивается красивая, однако запрещенныя история любви. Юная украинская девушка Анна, которая в детстве стала сиротой, влюбляется в женатого польского шляхтича Адама. Тот испытывает к ней то же самое страстное, однако неравное и грешное чувство. Чтобы избежать осуждений, им придется идти против своей воли.

Премьера фильма "Кофе с кардамоном" запланирована на 2020 год.

В основу сюжета украинско-польского проекта лег роман украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Главные роли в фильме сыграли львовянка Елена Лавренюк и поляк Павел Делонг. Режиссером фильма выступил Станислав Капралов.

Смотреть тизер к фильму "Кофе с кардамоном": видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle
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