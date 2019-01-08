Zara: история успеха мирового бренда

Наверное, в современном мире трудно найти человека, который бы не знал о такой бренде одежды, как Zara. Более 2000 магазинов на всех континентах делают Zara одной из крупнейших сетей по продаже одежды в мире.

За несколько лет потрясающего успеха марка Zara превратилась в крупнейший текстильный концерн Inditex, в который входят бренды Zara, Pull and Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe и обувной подразделение Tempe. В целом, в концерне Inditex 6460 торговых точек по всему миру, на которых задействовано более 120 тысяч сотрудников.

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Но кто тот человек, который является виновником огромного успеха, кто подарил жизнь бренду Zara?

Амансио Ортега – без всяких преувеличений – человек-легенда, король дизайна. Самый богатый человек в Испании, модельер, основатель и президент компании Industria de Diseno Textil Sociedad Anonima. Человек, благодаря которому еще в далеком 1975 году так называемая фаст-мода из г. Ла-Корунья отправилась в триумфальное путешествие по всему миру.



Амансио Ортега –основатель бренда Zara

История успеха создателя модного лейбла

Еще с тринадцати лет он начал работать посыльным у одного модного портного, который шил одежду для богатых клиентов. В 14 лет семья Амансио перебралась в Ла-Корунья, где его отец получил новую работу. Здесь началась профессиональная деятельность Амансио Ортеги. Он занимался гофрировкой тканей, затем занялся драпировкой, а уже потом стал подмастерье одного итальянского модельера. Маленький портной не только шил, он одновременно с шитьем изучал схему ценообразования.

В 1960-х годах Амансио стал менеджером в одном из магазинов города, в котором он проживал. Там он понял, что рынок потребителей дорогой одежды слишком узок. В качестве эксперимента он закупал недорогие ткани в Барселоне и с помощью изготовленных им лекал значительно экономил на материале. Из этого всего выходила одежда, которая ничем не уступала одежде из магазина, но была более экономичной. Модели Ортега молниеносно расходились среди местных ритейлеров, благодаря чему он заработал стартовый капитал для открытия собственного дела.



Zara создал собственную уникальную философию "копирования" элитных брендов

В возрасте 27 лет Амансио вместе со своей женой открыл трикотажную фабрику, которая называлась Confecciones Goa. Основой продукцией, выпуском которой занималась фабрика, стали купальные халаты, ночные рубашки и женское белье. Ортега в самом деле просто скопировал нижнее белье одного модного и дорогого бренда, а уже потом именно эта философия – копирование дорогих вещей – станет основой для его бренда Zara.

Бизнес супругов развивался не стремительно, но в 1975 году партнер Амансио неожиданно заказал у него крупную партию белья. Для того, чтобы расширить свой бизнес, производителю пришлось вложить весь имеющийся капитал в этот заказ, так как других заказчиков на горизонте не было. В этом же году на вырученную сумму Амансио Ортега открыл собственный магазинчик для сбыта своей продукции. Назвал его Zara. Почему "Zara"? Сначала он хотел назвать свой бренд Zorba, но не смог его зарегистрировать и переделал на Zara.

Zara на современном фэшн-рынке

Сегодня Ортега входит в топ-10 самых богатых людей мира. И даже по состоянию на 31.08.2017 года в 09:30 по Киеву капитализация испанского бизнесмена оценивалось в 85 миллиардов долларов, а Билла Гейтса – в 84,9 миллиарда долларов.

Zara несомненно произвела революцию в fashion-мире и текстильной промышленности, введя само понятие "моментальной моды". Но что такое "моментальная мода" и в чем ее уникальность?

В большинстве текстильных предприятий цикл выпуска одежды занимает примерно 8 месяцев – в этот срок входит разработка дизайна, поиск ткани, ее окраска, пошив модели, отправка коллекции на полки магазина, а в Zara этот процесс всего за 2 недели. В Inditex есть собственная команда дизайнеров, состоящая из около 400 профессионалов.



Магазин Zara

Они за очень короткие сроки создают дизайн одежды с демократичной ценой, опираясь на последние тенденции высокой моды. Подобная бизнес-система позволяет быстро обновлять весь ассортимент магазинов, оперативно снимать с производства не популярные модели и дорабатывать дизайн имеющихся вещей, изучая запросы потребителей.

Zara очень хорошо знает свою важнейшую задачу в этом мире: "Демократизировать рынок модной одежды. Мы не поддерживаем точку зрения, что мода – удел привилегированного класса, и, наоборот, предлагаем доступную модную одежду для "улицы", но такую, которая вдохновленная вкусами, желаниями и стилем жизни современных мужчин и женщин".

Интересные факты о модном бренде Zara

Итак, Zara всегда держит руку на пульсе моды, одна из первых реагирует на новые модные тенденции и всегда учитывает пожелания клиентов. День новых поставок в магазины Zara называется "День-Z" – самое ожидаемое событие для Zara-ценителей. Бывает, что одежду с полок сметают за несколько часов и даже свеженькая коллекция распродается полностью.

Еще один интересный факт – магазины Zara уже долгое время не нуждается в рекламе, а сэкономленные деньги вкладываются в открытие новых торговых точек и в развитие проектов и брендов, таких как Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius и Bershka.



Невероятные витрины магазинов Zara

Особая фишка бренда Zara – витрины, ведь они являются настоящей визитной карточкой бренда. Казалось бы, обычная витрина магазина, но какая же она яркая и нарядная в Zara, из-за чего иногда невозможно отвести глаз. В то время, когда главный конкурент H&M проводит дорогостоящие рекламные кампании, Zara предпочитает вкладывать средства в качественные и дорогие витрины своих магазинов, которые могут сравниться даже с витринами таких люксовых брендов, как Dior и Prada.

Модный бренд Zara привлекает наше внимание неординарным подходом к дизайну вещей изящного кроя, выдержанных в изысканно-деловом стиле. Секрет невероятной популярности и уникальности бренда заключается в огромном выборе моделей и фасонов одежды, доступным ценам, сезонным распродажах, стилям и цветам. Кстати, с 2003 года Zara начала не только одевать весь мир, но и стала производителем домашнего текстиля под брендом Zara Home. Бренд предлагает своим клиентам товары для дома, а также декоративные аксессуары, которые соответствуют последним модным тенденциям.



Zara Home – все для вашего дома!