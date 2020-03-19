Zara присоединилась к борьбе с коронавирусом: компания выпустит медицинские маски и халаты

Сейчас весь мир объединен в совместном противодействии распространению смертельного коронавируса. Торговая марка Zara направит производство на помощь врачам Испании. Компания займется производством медицинских масок и халатов.

Владелец сети Zara, которая входит в испанскую компании Inditex Group, заявил, что поможет родной стране преодолеть кризисную ситуацию в сфере медицины. Несмотря на то, что большинство торговых точек закрыты в связи с карантином, производство направят на пошив товаров первой необходимости – маски, халаты, перчатки и шапки.

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Как передает издание Reuters, Zara не только обеспечит Испанию текстильными медицинскими товарами, но и обеспечит сетью логистики и поставщиками. Владелец компании отметил, что уже пожертвовал 100 тысяч масок, а до конца недели предоставит врачам еще 300 тысяч.

Стоит отметить, что Испания по количеству больных коронавирусом находится на втором месте после Италии среди стран Европы. Так, в государстве зафиксировано 13 716 случаев заражения, среди которых – 558 летальные.

В мире, по состоянию на 18 марта зафиксировано 200 126 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 7 989 – завершились смертями. Выздоровело уже более 82 тысяч человек.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канал