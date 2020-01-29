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Zara удаляет раздел TRF с сайта и приложений

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Магазин Zara / Фото: Ua-Retail

Один из крупнейших брендов одежды Zara продолжает развиваться и демонстрировать серьезные изменения. Эта всемирно известная торговая удалила раздел TRF с сайта и приложений.

Молодежная линия TRF (Trafaluc) исчезла с сайта компании и мобильного приложения. Наряды для этих товаров шили преимущественно в спортивном, клубном и casual-стиле из натуральных материалов. Об удалении раздела сообщает издание Fashion Network.

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Испанский бренд Zara продолжает экспериментировать. В 2019 году компания обновила свой логотип. Также представители Zara объявили, что теперь пошив одежды будет из экологичных материалов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZARA Official (@zara)

Кроме этих изменений, последние несколько месяцев бренд работал над реорганизацией своих концепций. Сюда входила интеграция Zara Ноme в основной сайт Zara, акцент на новой коллекции RPLS в стиле милитари и расширение категории ароматов в сотрудничестве со специалистом парфюмерии Джо Малоун.

По сравнению с другими брендами итальянской компании, владелицы большого количества сетей магазинов Inditex, Zara продолжает відавать самые высокие показатели по продажам. Доходы от бренда выросли до 9 миллиардов евро, что составляет почти 70% общего мирового оборота Inditex.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZARA Official (@zara)

Что известно о бренде одежды Zara?
Zara — торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, в собственность которого входят такие бренды, как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius и Bershka. В 1975 году в Испании открылся первый магазин Zara. Бренд разрабатывает около 10 тысяч новых дизайнов в год. На телеканале CNN Zara описали как "Испанскую историю успеха".

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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