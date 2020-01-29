Zara удаляет раздел TRF с сайта и приложений

Один из крупнейших брендов одежды Zara продолжает развиваться и демонстрировать серьезные изменения. Эта всемирно известная торговая удалила раздел TRF с сайта и приложений.

Молодежная линия TRF (Trafaluc) исчезла с сайта компании и мобильного приложения. Наряды для этих товаров шили преимущественно в спортивном, клубном и casual-стиле из натуральных материалов. Об удалении раздела сообщает издание Fashion Network.

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Испанский бренд Zara продолжает экспериментировать. В 2019 году компания обновила свой логотип. Также представители Zara объявили, что теперь пошив одежды будет из экологичных материалов.

Кроме этих изменений, последние несколько месяцев бренд работал над реорганизацией своих концепций. Сюда входила интеграция Zara Ноme в основной сайт Zara, акцент на новой коллекции RPLS в стиле милитари и расширение категории ароматов в сотрудничестве со специалистом парфюмерии Джо Малоун.

По сравнению с другими брендами итальянской компании, владелицы большого количества сетей магазинов Inditex, Zara продолжает відавать самые высокие показатели по продажам. Доходы от бренда выросли до 9 миллиардов евро, что составляет почти 70% общего мирового оборота Inditex.

Что известно о бренде одежды Zara?

Zara — торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, в собственность которого входят такие бренды, как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius и Bershka. В 1975 году в Испании открылся первый магазин Zara. Бренд разрабатывает около 10 тысяч новых дизайнов в год. На телеканале CNN Zara описали как "Испанскую историю успеха".