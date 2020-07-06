Украинская телеведущая почти 7 лет назад вышла замуж за режиссера Влада Кочаткова. Их супружеская жизнь полна как романтичных, так и курьезных моментов. По случаю Дня поцелуев Соломия Витвицкая решила рассказать, как любимый оставил шишку на ее лбу во время неожиданных нежностей.

Инцидент, который раскрыла Соломия Витвицкая на личной странице в инстаграме, произошел во время свадебного путешествия молодоженов в Марокко. Тогда пара готовилась к роскошной съемке в романтических образах, а над безупречным видом ведущей мастера колдовали более 2 часов. За это время она успела соскучиться по любимому и хотела удивить его нежным поцелуем, который завершился травматично для обоих.

Читайте также Соломия Витвицкая поделилась историей путешествия в Италию во время вспышки коронавируса: видео

Как жених отреагировал на поцелуй Соломии Витвицкой?

Наряду с импровизированной гримерной режиссер и клипмейкер Влад Кочатков заснул в ожидании избранницы. Ведущая решила подкрасться и попыталась резко обнять. Однако долгожданный поцелуй так и не состоялся. Мужчина не ожидал нежностей и "зарядил" Соломия Витвицкая локтем прямо в лоб.

"От неожиданности Влад (ред. LifeStyle 24) резко дернулся и случайно "зарядил" мне рукой в ​​лицо. В тот момент в нашем номере взорвался армагеддон и началась паника: Влад бегал по комнате и держался за локоть, потому что именно нервом попал мне в лоб. Я держалась за голову и почти рыдала", – вспомнила телезвезда.

Соломия Витвицкая вспомнила, что за считанные секунды у нее на лбу появилась большая шишка размером с куриное яйцо. Визажистка, фотограф и вся съемочная группа были шокированы, а потом пытались прикрыть результат "травматического поцелуя". Однако шишку так и не удалось скрыть ни во время видеосъемки, ни во время фотосессии.

Сейчас супруги с улыбками вспоминают тот курьезный инцидент и неожиданную романтику. Откровенный пост ведущая дополнила нежными фото со съемки в Марокко. Она позировала в роскошном свадебном платье с длинным шлейфом, а ее избранник – в черном смокинге. Влюбленные искренне улыбались на камеру и, похоже, уже успели оправиться от пережитого стресса.