Зарплаты украинца хватит на 16 минут, – Леся Никитюк похвасталась отдыхом на Мальдивах

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась покорять солнечные Мальдивы. О своем путешествии звезда охотно рассказывает поклонникам в социальных сетях.

Новые фото с отдыха Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

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По словам Никитюк, которая отдыхает на Мальдивах третий день, это удовольствие обычному украинцу не по карману.

Среднестатистическому украинцу зарплаты хватит на 16 минут и 35 секунд, это если без трансфера. Так что девушки, лучше трясти кавалеров. Ну, а меня, украинского блогера, вторую в мире после Кьяры Ферраньи пригласили посетить 3 лучших и новейшие гостиницы на Мальдивах!
– отметила телеведущая в подписи.

На снимках знаменитость позирует в ярком розовом купальнике с черными кружевными вставками на пляже, демонстрируя стройную фигуру.

леся нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: LifeStyle Отдых Леся Никитюк Мальдивы
Источник: 24 канал
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