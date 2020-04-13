Заставляю людей чувствовать себя неловко: Том Хэнкс рассказал об опыте заражения коронавирусом

Голливудский киноактер Том Хэнкс недавно преодолел смертельную болезнь вместе со своей женой Ритой, а именно – коронавирус. После лечения в Австралии он вернулся к привычному ритму жизни уже в США и даже стал ведущим онлайн-шоу.

На днях Том Хэнкс стал ведущим вечернего шоу SNL, не выходя из своего дома, поскольку карантин сегодня действует даже на ведущих телеканалах. Для съемок Хэнкс примерил черный классический костюм, а запись происходила на его кухне.

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"Сейчас мы с женой Ритой Уилсон в порядке. Мы должны находиться дома, как и все. Этот костюм – первое, что я надел кроме спортивных штанов с 11 марта. Моей жене пришлось мне помогать, потому что я забыл, как его носить!" – отметил актер.

Смотрите выпуск шоу SNL с Томом Хэнксом онлайн:

63-летний актер не смог не обойти тему пережитого коронавируса и свой образ жизни на карантине. Мужчина отметил, что в такое сложное время трудно оставаться веселым, особенно в эфире шоу, но он попытался быть оптимистом перед камерой.

Это странное время, чтобы пытаться быть смешным, но это все, что нужно SNL, поэтому давайте попробуем, черт возьми. Почему я ведущий? Ну, во-первых, я стал той самой знаменитой канарейкой в шахте для коронавируса. С тех пор, как мне поставили диагноз, я начал быть похожим на "Американского папашу": никто не хочет быть со мной очень долго и я заставляю людей чувствовать себя неловко,

– пошутил Хэнкс.

Вместе с этим он упомянул Австралию и ее жителей, поскольку именно там ему и жене диагностировали коронавирус. Случилось это в марте 2020 года, когда он находился на континенте на съемках фильма "Элвис".

"Австралийцы фантастичны, они используют градусы Цельсия вместо Фаренгейта для измерения температуры. Поэтому, когда мне сказали, что у меня 36, я решил, что это очень плохо (нормальная температура человеческого тела в Фаренгейтах – 98,6). Оказалось, 36 это хорошо, а 38 – плохо. Именно так говорят актрисам в Голливуде, добавил Хэнкс и выразил благодарность всем медицинским работникам, продавцам продуктовых магазинов и работникам ресторанов, которые поддерживают страну в непростых условиях общего карантина.

Что известно о заражении вирусом Тома Хэнкса?12 марта стало известно, что Том Хэнкс и Рита Уилсон заболели коронавирусом. Пара почувствовала первые симптомы болезни и сразу же обратилась к медикам. Тесты на COVID-19 были положительными, поэтому 12 марта звезд госпитализировали. Сам Том Хэнкс уверял, что пробудет в больнице столько, сколько это будет нужно. 17 марта сын супругов объявил, что его родители чувствуют себя хорошо и уже покинули госпиталь. Уже 28 марта голливудская пара вернулась в США абсолютно здоровой, но все еще находится на самоизоляции в рамках карантинных мероприятий в США.