Засветила длинные ноги: "ангел" Victoria's Secret Алексина Грэм представляет новинки от бренда

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Алексина Грэм
Алексина Грэм / Instagram / @alexinagraham

Алексина Грэм лишь недавно присоединилась к составу знаменитых "ангелов", однако она сразу приступила к своим прямым обязанностям. Накануне Victoria's Secret организовал мероприятие, на котором представил новинки 2019 года. Соблазнительная англичанка смогла удачно себя проявить и еще раз доказать, что она заслужила это звание.

Традиционная примерка и презентация новинок от бельевого бренда Victoria's Secret состоялась накануне, 18 апреля. Фотографии с запланированного мероприятия Алексина Грэм, которая недавно пополнила ряды знаменитых "ангелов", опубликовала на своей странице в Instagram.

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Англичанка прибыла на презентацию в сексапильном желтом платье с глубоким декольте, однако для примерки она перевоплотилась в более откровенный образ. Она надела мини-халат, который дополнила золотистыми босоножками. Она обольстительно позировала перед камерой, посылая воздушные поцелуи в объектив и широко улыбаясь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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