Засветила обнаженные ноги: Ирина Шейк взбудоражила сеть провокационной фотографией с модельером

Иностранные таблоиды только прекратили греметь заголовками о «химии» между Брэдли Купером и Леди Гагой, как дров в огонь подбросила сама Ирина Шейк. Модель опубликовала довольно провокационное фото, на котором предстала вместе со знаменитыми 66-летним модельером.

После выступления Леди Гаги и бойфренда Ирины Шейк Брэдли Купера на церемонии Оскар-2019 сеть взорвали новости об их "химии", скрытых чувствах и тайном романе. Ирина Шейк эти слухи решила не комментировать и через несколько недель после того, как они стихли, сама взбудоражила сеть откровенным фото с другим мужчиной. Стоит отметить, что снимки с Брэдли Купером на своей странице в Instagram звезда публикует крайне редко.

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На новой фотографии 33-летняя Ирина Шейк предстала с 66-летним модельером Жан-Полем-Готье. Поклонники заподозрили, что фото было сделано во время съемок рекламной кампании нового аромата. На снимке модель позировала в черном мини-платье-пиджаке, под которым только белье. Что интересно, для фото Ирина Шейк выставила ногу на французского модельера, широко улыбаясь.

Ирина Шейк и Жан-Поль-Готье / Instagram / @irinashayk

Стоит добавить, что это не первый провокационный снимок на странице российской модели. Недавно она опубликовала фото в постели с полотенцем на голове и в банном халате рядом с итальянским модельером Риккардо Тиши.



Ирина Шейк и Риккардо Тиши / Instagram / @irinashayk