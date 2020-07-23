Среди самых популярных в Украине курортов Черного моря Затока занимает почетное 3 место – после Коблево и Лазурного. Здесь вы можете не только найти жилье на любой вкус, но и вкусно поесть, насладиться невероятной красотой Одесской области и захотите обязательно вернуться еще раз.

Путешествовать по Украине не менее интересно и увлекательно, чем за рубежом. Тем более, когда пандемия существенно повлияла на кошельки украинцев и отдых за пределами страны летом 2020 года могут позволить себе не все. Итак, настало время рассмотреть курорты в Украине. LifeStyle 24 подготовил для вас необходимую информацию об одном из таких мест.

К теме Отдых в Коблево 2020: чем привлекает туристов "украинский Лас-Вегас"

Поселок городского типа Затока расположен в 60 километрах от Одессы на Будакской косе между Черным морем и Днестровским лиманом. В этом году отдых в Затоке приобретает массовый характер. Она покоряет сердца туристов огромными песчаными пляжами, чистым морем, обилием развлечений, развитой инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой.

Наполненный запахом моря чистый воздух, прозрачная вода и ласковое солнце. Узнайте обо всем и спланируйте путешествие заранее, тогда вы получите максимум удовольствия!

Как добраться?

Из-за максимально удобного расположения в Затоку можно доехать как на собственном автомобиле, так и общественным транспортом из любого уголка Украины. Поскольку отдых в Одессе пользуется популярностью, не поленитесь приобрести билеты заранее.

Если вы выбрали поездку поездом, то ваша конечная остановка – Одесса, а уже с железнодорожного вокзала вам нужно добраться до места назначения автобусом. В летний период рейсовые автобусы курсируют каждые 2 часа, их цена – 100 гривен. Купейный билет на поезд в одну сторону из Львова – 500 гривен, из Киева – 450 гривен.

Но если вы не любите ехать автобусом, то с вокзала можно взять такси. Такая поездка обойдется минимум в 350-400 гривен.

Где остановиться?

Выбор жилья в Затоке разнообразный. Здесь можно поселиться в отелях первой береговой линии, которые как правило имеют собственные пляжи. Конечно, такое жилье будет дороже, а вот более бюджетные варианты стоит поискать во второй или третьей береговых линиях и частном секторе. Кроме гостиниц и баз отдыха, в Затоке можно снять дачу, квартиру, целый дом или просто комнату. Все дело в средствах, которые вы готовы потратить.



База отдыха BLIK в Затоке / Фото: Booking.com

Просмотрев популярные места проживания, по ценам их можно разделить на 3 категории:

Базы отдыха и пансионаты – от 300 до 1500 гривен за двухместный номер.

Мини гоптинницы и гостиницы – от 600 до 2000 гривен за двухместный номер.

Частный сектор – от 150 до 1000 гривен за двоих.

Стоит прочитать Отпуск в Лазурном: что нужно знать о херсонской жемчужине

Где перекусить?

В Затоке множество ресторанов и кафе на любой вкус. Ни один турист еще не остался голодным на этом курорте. Блюда высокой кухни и домашней, национальной украинской и европейской, экзотики и барбекю готовят повара так, чтобы гости остались довольны и сыты.

Отдыхающие выделяют такие заведения:

"Сова" – кафе, где звучит живая музыка ежедневно, безупречный сервис и искусно оформленные блюда, по мнению туристов, ставят ресторан в один ряд с учреждениями на известных европейских морских курортах. Однако, есть минус – грязный туалет. Ужин на одного человека – 200 гривен.

Чтобы почувствовать колорит местности, в программу отдыха стоит внести кафе-ресторан "Чарка Шкварка". Именно здесь лучшие блюда национальной украинской кухни. Каждая деталь интерьера и меню продумана и отсылает к истории Украины. Из минусов – отсутствие терминала и слишком громкая музыка. Стоимость ужина на одного – 250 гривен.

Бар-ресторан "Солар" расположен на берегу моря, поэтому и цены как для набережной – высокие. Тематикой заведения выбраны пираты и все, что с ними связано. Известный своими рыбными деликатесами и блюдами европейской кухни. Некоторые из туристов советуют восстановить ресторан, потому что в последнее время он имеет не самый лучший вид. Ужин на одного человека – от 300 гривен.

Куда пойти?

Скучать в Затоке не придется, потому что здесь вам предложат широкий спектр развлечений на любой вкус и кошелек. Традиционные «бананы», «таблетки», водные скутеры, виндсерфинг, кайтсерфинг, а также аквапарк, луна-парк и дельфинарий.

Аквапарк "Затока" – это не просто бассейн с горками для детей, это еще и огромный фантастический мир эмоций, развлечений для всей семьи на площади 5 га. Вода в бассейнах и аттракционах проходит многоступенчатую очистку от бактерий и подогревается. Также аквапарк предлагает тематические дни и веселые спортивные соревнования. Кроме восторга ваших детей, вы тоже, скорее всего, не будете против покорить одну из многих стремительных горок.

Стоимость билета на полный день для детей – 400 гривен, для взрослых – 600 гривен.



Аквапарк "Затока" / Фото: aquaparkzatoka.com.ua

В луна-парке сооружены различные карусели и американские горки. Здесь можно поездить на машинках, посетить комнату страха. Также на территории парка работает колесо обозрения "Восточная Пальмира", которое высотой 45 метров. Цены на аттракционы – от 50 до 250 гривен.

Одесский дельфинарий "Немо" предлагает ежедневные шоу и романтические ночные по субботам. Здесь лучшая шоу-программа в Европе с участием дельфинов семейства Афалин, Североамериканских морских котиков и львов. Также можно поплавать вместе с дельфинами, погрузиться на дно бассейна с инструктором по дайвингу, сделать фото и пройти курс дельфинотерапии.

Стоимость билета шоу – 300 гривен; 10 минут плавания с дельфином – 3000 гривен, а 3-х часовой дайвинг вместе с дельфином – 4000 гривен.



Одесский дельфинарий "Немо" / Фото: nemo.od.ua

Заметьте Почему не стоит ходить в дельфинарий: 4 причины от зоозащитников

Что интересного в Затоке?

Если вы хотите приключений и вам хочется исследовать окружающие края, то и здесь есть из чего выбирать. Начните с прогулки Будакской косой, попробуйте найти ее узкое место, посмотрите на Подъемный мост над Днестровско-Цареградским каналом, который соединяет Черное море с Днестровским лиманом. Также посетите Аккерманскую крепость, или же насладитесь дегустацией вина "Шабо".

Будакская коса признана лучшим "пляжем" Белгород-Днестровского района. Ее длина достигает 18 километров, а мелкий песок – цвета красного золота. Она выполняет своеобразную функции дамбы, которая сдерживает воды Днестра, не пуская их в море. Но в восточной части косы реке все же удалось прорвать блокаду, и теперь она просачивается в Черное море. Место имеет исключительно выгодное стратегическое значение, поэтому Овидиополь и Белгород-Днестровский – порты лимана, которые мечтали когда-то захватить.



Будакская коса в Затока / Фото: itinery.com.ua

Одно из немногих монументальных сооружений на курорте – подъемный мост, который расположен на границе между Черным морем и Белгород-Днестровским лиманом. Кроме двух пешеходных дорожек на нем две полосы для движения транспорта, а также по нему проходит один железнодорожный путепровод, но это еще не все. При необходимости, для судов, которые по высоте не проходят под мостом, поднимается средняя секция моста. И в это время любое движение на мосту прекращается. Из-за того, что сейчас мост не в лучшем состоянии, он поднимается лишь 2 раза в сутки. Поэтому перед путешествием узнайте расписание подъема, чтобы не стать в пробке.



Подъемный мост в Затоке / Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Днестровский лиман – это настоящее чудо природы, экозона, где водятся десятки видов рыб, поэтому лиман – настоящий рай для опытных рыбаков, ведь рыбное хозяйство здесь прекрасно развито. Преимущественно в водах Днестровского лимана водится морская рыба: бычок, окунь, карась. Во всем разнообразии водятся и пресноводные представители глубин. Лиман небольшой, и его максимальная глубина достигает 4 метров, поэтому лучше воспользоваться лодкой.



Днестровский лиман / Фото: YouTube-видео "Аккерманский "ФОРПОСТ". Днестровский лиман"

Одной из самых мощных и самых интересных крепостей юга Украины является Аккерманская крепость. Площадь территории – более 9 гектаров. До сих пор сохранились 26 из 34 крепостных башен. Сегодня Аккерманская крепость – памятник истории, известный за пределами Украины. Ее прекрасно сохранившиеся стены, возвышающиеся над темными водами лимана, поражают своим величием и неприступностью. Работники достопримечательности предлагают несколько видов программы, которая сделает посетителям экскурс в историческое прошлое крепости.

Стоимость входного билета – 80 гривен для взрослых и 40 гривен для детей; экскурсии – 400 гривен.

Совсем недалеко от Затоки расположено село Шабо, которое известно своим винзаводом, при котором открыт современный Центр культуры и вина, который можно посетить с экскурсией. Такая поездка будет интересна как детям, так и взрослым, даже если вы не страстный поклонник вина. Вы узнаете историю создания завода, побываете в подвалах, подземных хранилищах, музеях, разливном цеху и увидите замечательный музыкальный фонтан Диониса, который имитирует процесс брожения вина. После экскурсии, по желанию, можно посетить дегустацию и оценить вкус основной продукции Шабского винзавода.

Цена экскурсий стартует от 200 гривен без дегустации.

Минула лишь половина лета, а потому еще есть время оставить все дела и отправиться к морю, в Затоку с ее песчаными пляжами, теплым морем и активной курортной жизнью.

Смотрите видео популярных курортов в Украине:

Автор: Марта Касиянчук