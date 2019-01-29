Завершился отпуск: Анджелине Джоли предложили главную роль в новом фильме

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Анджелина Джоли может сыграть главную роль в триллере
Анджелина Джоли может сыграть главную роль в триллере / www.gettyimages.com

После многомесячной паузы Анджелина Джоли хочет вернуться в ритм жизни Голливуда. Звезда намерена согласиться на участие в новом фильме.

Анджелина Джоли немало времени упустила на судебные споры с экс-возлюбленным Брэдом Питтом. Во время развода звездная мама старалась много времени проводить со своими детьми, запрещая им при этом видеться с отцом. Так, когда все конфликты относительно опеки над 6 детьми уладились, Анджелина Джоли решила вернуться к рабочим будням.

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Как сообщает Deadline, актрисе предложили главную роль в триллере "Those Who Wish Me Dead", что в переводе означает "Тем, кто желает мне смерти". По словам инсайдеров, Анджелина Джоли близка к подписанию контракта с продюсерами киноленты.

По сюжету фильма, девушка, которая является участницей программы защиты свидетелей, скрывается от жестоких киллеров. Она становится жертвой преследований, поэтому выбирает глушь штата Монтаны, чтобы спрятаться от профессиональных убийц. В то же время штат охватывают лесные пожары, привлекающие внимание к местности. Киноленту снимут по одноименному роману.

Режиссер триллера Тейлор Шеридан планирует начать съемки в мае 2019 года, поэтому фильм может появиться на экранах в 2020 году. Пока неизвестно, какую именно роль предлагают Анджелине Джоли, однако звезда перевоплотится в одну из главных персонажей.

Теги: LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли
Источник: Lifestyle
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