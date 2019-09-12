Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
Все мы знаем, насколько завтрак важен для нашего здоровья и фигуры. Но иногда утром не хватает времени не то, что на приготовление, но и на чашечку кофе!
Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку трех рецептов вкусных завтраков в микроволновке, которые вы приготовите за считанные секунды.
Омлет с сыром
Рецепт омлета с сыром в микроволновке
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки молока
- соль по вкусу;
- молотый черный перец – по вкусу;
- другие специи – по вкусу;
- 2 столовые ложки тертого сыра.
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Рецепт омлета с сыром в микроволновке:
Взбейте яйца и молоко и вылейте в кружку. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 45 секунд. Затем достаньте чашку, перемешайте и поставьте еще на 30-45 секунд. Приправьте готовый омлет солью, перцем и любыми другими специями и посыпьте тертым сыром.
Ванильный чизкейк
Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке
Ингредиенты:
- 60 г сливочного сыра;
- 2 столовые ложки сметаны
- 1 яйцо;
- ½ чайной ложки лимонного сока
- щепотка ванилина;
- сахар – по вкусу.
Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке:
Смешайте все ингредиенты и поставьте в микроволновку на полную мощность на 1,5 минуты, перемешивая каждые 30 секунд. Готовый чизкейк можно охладить и посыпать ягодами и измельченными орехами или выбрать другие топпинги.
Овсяная каша с фруктами и орехами
Рецепт овсянки в микроволновке
Ингредиенты:
- 1 стакан воды;
- ½ стакана овсянки;
- 1 щепотка соли;
- 2 столовые ложки сахара,
- 1 чайная ложка корицы;
- 2 столовые ложки измельченных грецких орехов;
- ¼ стакана любых фруктов или ягод.
Рецепт овсянки в микроволновке:
Смешайте все ингредиенты и выложите в чашку. Поставьте в микроволновку на 2 минуты и 20 секунд. Если каша получится жидкой, то готовьте ее еще 10-15 секунд.