Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта

Все мы знаем, насколько завтрак важен для нашего здоровья и фигуры. Но иногда утром не хватает времени не то, что на приготовление, но и на чашечку кофе!

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку трех рецептов вкусных завтраков в микроволновке, которые вы приготовите за считанные секунды.

Омлет с сыром



Рецепт омлета с сыром в микроволновке

Ингредиенты:

- 2 яйца;

- 2 столовые ложки молока

- соль по вкусу;

- молотый черный перец – по вкусу;

- другие специи – по вкусу;

- 2 столовые ложки тертого сыра.

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Рецепт омлета с сыром в микроволновке:

Взбейте яйца и молоко и вылейте в кружку. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 45 секунд. Затем достаньте чашку, перемешайте и поставьте еще на 30-45 секунд. Приправьте готовый омлет солью, перцем и любыми другими специями и посыпьте тертым сыром.

Ванильный чизкейк



Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке

Ингредиенты:

- 60 г сливочного сыра;

- 2 столовые ложки сметаны

- 1 яйцо;

- ½ чайной ложки лимонного сока

- щепотка ванилина;

- сахар – по вкусу.

Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке:

Смешайте все ингредиенты и поставьте в микроволновку на полную мощность на 1,5 минуты, перемешивая каждые 30 секунд. Готовый чизкейк можно охладить и посыпать ягодами и измельченными орехами или выбрать другие топпинги.

Овсяная каша с фруктами и орехами



Рецепт овсянки в микроволновке

Ингредиенты:

- 1 стакан воды;

- ½ стакана овсянки;

- 1 щепотка соли;

- 2 столовые ложки сахара,

- 1 чайная ложка корицы;

- 2 столовые ложки измельченных грецких орехов;

- ¼ стакана любых фруктов или ягод.

Рецепт овсянки в микроволновке:

Смешайте все ингредиенты и выложите в чашку. Поставьте в микроволновку на 2 минуты и 20 секунд. Если каша получится жидкой, то готовьте ее еще 10-15 секунд.