Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта

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Рецепты завтрака в микроволновке
Рецепты завтрака в микроволновке / unsplash

Все мы знаем, насколько завтрак важен для нашего здоровья и фигуры. Но иногда утром не хватает времени не то, что на приготовление, но и на чашечку кофе!

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку трех рецептов вкусных завтраков в микроволновке, которые вы приготовите за считанные секунды.

Омлет с сыром

Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці
Рецепт омлета с сыром в микроволновке

Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки молока
- соль по вкусу;
- молотый черный перец – по вкусу;
- другие специи – по вкусу;
- 2 столовые ложки тертого сыра.

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Рецепт омлета с сыром в микроволновке:

Взбейте яйца и молоко и вылейте в кружку. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 45 секунд. Затем достаньте чашку, перемешайте и поставьте еще на 30-45 секунд. Приправьте готовый омлет солью, перцем и любыми другими специями и посыпьте тертым сыром.

Ванильный чизкейк

Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці
Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке

Ингредиенты:
- 60 г сливочного сыра;
- 2 столовые ложки сметаны
- 1 яйцо;
- ½ чайной ложки лимонного сока
- щепотка ванилина;
- сахар – по вкусу.

Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке:

Смешайте все ингредиенты и поставьте в микроволновку на полную мощность на 1,5 минуты, перемешивая каждые 30 секунд. Готовый чизкейк можно охладить и посыпать ягодами и измельченными орехами или выбрать другие топпинги.

Овсяная каша с фруктами и орехами

Рецепт вівсянки в мікрохвильовці:
Рецепт овсянки в микроволновке

Ингредиенты:
- 1 стакан воды;
- ½ стакана овсянки;
- 1 щепотка соли;
- 2 столовые ложки сахара,
- 1 чайная ложка корицы;
- 2 столовые ложки измельченных грецких орехов;
- ¼ стакана любых фруктов или ягод.

Рецепт овсянки в микроволновке:

Смешайте все ингредиенты и выложите в чашку. Поставьте в микроволновку на 2 минуты и 20 секунд. Если каша получится жидкой, то готовьте ее еще 10-15 секунд.

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: Lifehacker
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