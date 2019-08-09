Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
Zaxidfest – летний фестиваль, который ежегодно проходит в живописном селе Родатичи возле Львова. На одном из самых главных музыкальных событий года вас ждут самые лучшие исполнители, красивая природа, вкусная уличная еда, незабываемая атмосфера и интересные рядом люди. Кто будет выступать на фестивале и сколько стоят билеты – читайте дальше.
Уже с 16 августа фестиваль Zaxidfest, который будет проходить одиннадцатый раз откроет свои двери на три дня для ценителей качественной музыки. Грандиозное событие состоится в Родатичах, что в 40 километрах от Львова.
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Добраться до Волшебной долины можно тремя вариантами. Первый бюджетный вариант предлагает вам сесть на электричку, которая отправляется со Львова каждые 2-3 часа, в пути будете ехать больше часа.
Расписание движения пригородных поездов:
Поезд №6105/6106 Львов – Гос.Граница 05:41 Львов – 06:47 Родатичи
Поезд №6109 Львов – Гос.Граница 08:45 Львов – 09:55 Родатичи
Поезд №6113/6114 Львов – Гос.Граница 14:05 Львов – 15:14 Родатичи
Поезд №6117 Львов – Гос.Граница 17:50 Львов – 18:57 Родатичи
Поезд №6119 Львов – Мостиска-2 19:50 Львов – 21:00 Родатичи
Поезд №6123 Львов – Мостиска-2 20:50 Львов – 21:59 Родатичи
Более комфортнее будет доехать автобусами Zaxidfest от железнодорожного вокзала. Стоимость билета составит не более 100 гривен.
Третий вариант – на собственном авто. Таким образом вы можете выбрать наиболее удобное время для вас и доехать с комфортом и скоростью.
Zaxidfest 2019: программа, билеты, цены
Программа фестиваля и участники
Зажгут фестиваль финские рокеры Apocalyptica с легендарной программой Plays Metallica by Four Cellos. Уже известно, что их выступление состоится 16 августа. Еще один громкий анонс – группа Gogol Bordello выступит в Украине впервые за 8 лет и станет хедлайнером Главной сцены ZaxidFest 18 августа.
Также на Zaxidfest-2019 выступят Noize MC, Ляпис 98, Один в каноэ, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort, Фиолет, ЛСП, Тартак, Курган&Agregat, Бетон, Хамерман Уничтожает Вирусы и другие.
16 августа
Main Stage
15:00 – 15:30 – Rocky Leon
16:00 – 17:00 – Тартак
18:00 – 19:00 – Скрябин&Юркеш
20:00 – 21:00 – Zdob Si Zdub
22:00 – 23:00 – Вопли Видоплясова
00:00 – 01:10 – Apocalyptica
Monster Stage
15:30 – 16:00 – Бетон
17:00 – 17:45 – Velikhan
19:00 – 20:00 – Eyes Set to Kill
21:00 – 22:00 – 1914
23:00 – 00:00 – Cradle of Filth
Love Stage
22:00 – 23:00 – Один в каноэ
17 августа
Main Stage
15:00 – 15:40 – Dance party. Dance! Dance!
16:20 – 17:20 – Itchy
18:00 – 19:00 – Fatherson
20:00 – 21:00 – O.Torvald
22:00 – 23:00 – You me at six
Monster Stage
14:50 – 15:20 – The Nietzsche
15:40 – 16:20 – O'Hamsters
17:00 – 18:00 – Тінь Сонця
19:00 – 20:00 – Minatox69
21:00 – 22:00 – Crossfaith
23:00 – 00:00 – Lacuna Coil
01:30 – 02:30 – Хамерман Знищує Віруси
Love Stage
20:00 – 21:00 – Small Depo
22:00 – 23:00 – Vivienne Mort
18 серпня
Main Stage
15:00 – 15:40 – Alyona.Alyona
16:20 – 17:00 – nothing.nowhere
17:40 – 18:40 – ЛСП
19:20 – 20:50 – Ляпис 98
21:30 – 23:00 – Noize MC
00:00 – 01:10 – Gogol Bordello
Monster Stage
15:30 – 16:00 – DASH
17:00 – 17:40 – Ignea
18:40 – 19:20 – Jayce Lewis
20:30 – 21:30 – Caspian
23:00 – 00:00 – After the Burial
01:10 – 02:00 – Курган&Agregat
Love Stage
19:30 – 20:30 – Palina
21:30 – 22:30 – Фиолет
Что известно о фестивале Zaxisfest
Цены на билеты
Входной билет на 3 дня стоит 1400 гривен. Абонемент в палаточный городок 15-18 августа стоит 600 гривен. Абонемент в палаточный городок с 16 по 18 августа обойдется вам в 500 гривен. Если вы приехали на собственном авто и вам нужен интернет, то от 15 по 18 августа вам придется заплатить 750 гривен. На 100 гривен дешевле Zaxidfest обойдется дешевле тем, кто будет на фестивале с 16 по 18 августа.
Если же вам нужен только паркинг, то сумма его составит 150 гривен. Входной билет на любой день фестиваля стоит 900 гривен.
Палаточный городок
Территория палаточного городка ограждена и охраняется. Организаторы обещают: ночью освещение, стоянка для авто, фуд-корты, экстренные службы, станции для зарядки телефонов, вязанку дров каждому жителю, био туалеты и летние души.