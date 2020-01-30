Zayn презентует новый клип, который снимали в Киеве: видео

Мировая поп-звезда из Британии Zayn представил новый клип, который снимали в Киеве. Видеоработа снята для песни Flames, которая стала первым релизом исполнителя после длительной паузы.

В ноябре прошлого года Zayn презентовал новый сингл Flames (Огонь). Эту работу певец записывал не один, а совместно с соотечественником Jungleboi и голландским музыкальным продюсером и диджеем R3HAB. Такую коллаборацию R3HAB & ZAYN & Jungleboi поклонники назвали "огненным хитом". Клип на песню был опубликован 30 января на официальном ютуб-канале певца. Через час после публикации он набрал почти 200 тысяч просмотров.

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Песня Flames – это сочетание лирической баллады, блюзовой мелодики и танцевальных поп-ритмов. Композиция получила прекрасные отзывы ведущих музыкальных критиков, также высоко оценили вокальные возможности Zayn, фортепианное исполнение R3HAB и ритмику Jungleboi.



Кадры из клипа Flames​ / Instagram / @Bob Basset



Со съемок клипа Flames / Instagram / @Bob Basset

Снимали клип осенью прошлого года в Киеве. Основными локациями были Национальная библиотека имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал.



Кадры со съемок клипа Flames / Instagram / @Bob Basset

Режиссером работы стал один из лучших клипмейкеров Фрэнк Борин, а помогала его жена Иванна. Фрэнк работал с такими артистами, как Роберт Земекис, Стивен Спилберг, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys и Bon Jovi.

R3HAB & ZAYN & Jungleboi – Flames: смотреть видео онлайн

В видео можно увидеть маски украинской арт-студии Bob Basset. Их работы высоко ценят во всем мире, они регулярно появляются в видеоклипах мировых звезд и кино. Фрэнк Борин отметил, что не сомневался в результате сотрудничества с Bob Basset, ведь их маски уже появлялись во многих клипах мировых артистов.

Когда мы встретились в Киеве, Фрэнк рассказал мне, что некоторое время уже знает о наших масках от своих друзей из Лос-Анджелеса. Он разглядел наши работы и решил, что было бы здорово поработать с Bob Basset. Но для нас наиболее ценным и важным стало то, что, когда Борин познакомился с ними вживую, взял в руки, увидел через камеру, – он остался доволен. Конечно, нас всегда радует работа с мировыми звездами, но, честно говоря, уже не удивляет. Таким же образом когда продакшн Ридли Скотта настоял, чтобы именно наши маски были в его конкурсном фильме "Параллели". А особенно приятно – что продакшн LIMELITE, артисты и хореограф – все украинцы. Это значит, что мы работаем абсолютно на мировом уровне,

– рассказывает о знакомстве с режиссером и работе соучредитель арт-студии, художник Сергей Петров.



Часовой в маске​ Bob Basset / Instagram / @Bob Basset

Что известно об арт-студии Bob Basset?Bob Basset – украинская арт-студия, которая создает арт-объекты из разных материалов. Bob Basset создавал маски и другие изделия для многих мировых брендов и звезд, в том числе Дом моды Givenchy. О студии писали: The New York Times Style Magazine, WAD magazine, Playboy, Vogue International. Прежде всего. Студия известна своими масками: демонов, супергероев, зомби и других. В целом, арт-студия за годы работы изготовила около 1000 масок.