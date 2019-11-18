Зажгла на свадьбе: Леди Гага стала дружкой невесты – фото

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Леди Гага / Instagram / @ladygaga

Эпатажная певица, звезда киноленты "Звезда родилась" Леди Гага стала дружкой на свадьбе своей подруги, визажистки Сары Танно в субботу, 16 ноября.

Фото с церемонии, которая прошла на пляже, Леди Гага опубликовала на своей странице в инстаграме в сторис.

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Для свадьбы певица надела нежно-розовое платье-комбинацию из коллекции Jonathan Simkhai, стоимостью 835 фунтов стерлингов. На снимках эпатажная звезда ярко позирует с букетом в руках.

"Двое моих лучших друзей только что поженились. Время веселиться!" – подписала Гага одно из своих фото.

Добавим, что Леди Гага работает с визажисткой Сарой Танно с 2009 года, а в 2018 они запустили вместе косметический бренд Haus Laboratories.


Леди Гага на свадьбе подруги Сары Танно / Instagram-Stories / @ladygaga


Леди Гага на свадьбе подруги Сары Танно / Instagram-Stories / @ladygaga


Леди Гага на свадьбе подруги Сары Танно / Instagram-Stories / @wanaynay

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Леди Гага
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