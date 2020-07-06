Актриса Меган Фокс активно развивает свою карьеру. На фоне новостей про развод и новый роман она готова презентовать новую комедию "Думай как пес" (Think Like a Dog). Сейчас в сети опубликовали официальный трейлер с украинским дубляжом.

Известно, что режиссером ленты выступил Джил Джангер. Он и пригласил голливудскую красотку Меган Фокс на роль мамы школьника, который случайно открывает революционный прибор.

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По сюжету, 12-летний Оливер охотно ухаживает за своей собакой Генри. Они давно стали друзьями, однако этого для школьника мало. Мальчик решает установить телепатическую связь со своим домашним любимцем благодаря научному эксперименту. Очередная попытка Оливера потерпит фиаско, ведь во время испытания его компьютер сгорел. Так думает школьник, пока не начинает слышать мысли собаки. С тех пор жизнь главного героя меняется: в сложных ситуациях Генри помогает Оливеру и даже делает все для того, чтобы подросток начал общаться с самой красивой девочкой в школе. И все было бы очень легко, если бы об изобретении не узнали киберпреступники, которые начинают охоту на юного гения.



Комедия "Думай как пес" / Фото Планета Кино

Главные роли в ленте "Думай как пес" получили:

Меган Фокс

Джош Дюамель

Гэбриел Бейтман

Мэдисон Хорчер

Билли Джонстон

Трейлер с украинским дубляжом уже привлек внимание любителей добрых семейных фильмов. А вот увидеть фильм "Думать как пес" зрители смогут уже с 6 августа 2020 года. Именно на эту дату запланирована премьера ленты.

Смотрите трейлер к комедии "Думай как пес": видео