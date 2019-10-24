Зажигательная Дуа Липа похвасталась фигурой в тизере нового клипа: видео
Британская певица албанского происхождения Дуа Липа вернулась в инстаграм, где в своей первой публикации анонсировала выход нового видеоклипа на песню Do not Start Now.
На своей странице в инстаграме Дуа Липа опубликовала два коротких фрагмента из будущего клипа.
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Из роликов видно, что в видео с зажигательной песней Do not Start Now албанская красавица станцует на кресле и продемонстрирует обольстительную фигуру. В кадре певица, которая на днях сменила имидж и стала блондинкой, появилась в желтом боди с разрезами, черных колготках и остроносых туфлях на каблуках.
"Соскучились за мной?... Don't Start Now. Скоро!" – анонсировала Дуа Липа выход новой песни, которая войдет в ее второй альбом.
Премьера видеоклипа Дуа Липы на песню Don't Start Now запланирована на 1 ноября 2019 года.
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