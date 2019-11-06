Зажигательная Дуа Липа вышла на сцену в провокационных боди: фото и видео 18+

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Дуа Липа в сексуальном боди
Дуа Липа в сексуальном боди / Instagram / @dualipa

Британская поп-певица Дуа Липа покорила зрителей MTV EMA 2019. Артистка выступила на торжественной церемонии в провокационных боди, которое едва прикрывало обнаженное тело звезды.

Хотя церемония прошла 3 ноября, в сети не утихают разговоры о слишком откровенном образе Дуа Липы. Артистка зажгла на главной сцене MTV European Awards в испанской Севилье, засветив эротическое черное боди, которое было вроде купальника монокини с узкой лентой на груди. Еще большей сексуальности образу добавляли стринги, как могли увидеть все зрители музыкальной премии. Черные колготы с полоской и обувь на каблуках завершили провокационный look Дуа Липы.

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Однако не только сексуальный наряд запомнится участникам MTV EMA. Дуа Липа представила новую песню Do not Start Now, премьера которой состоялась в канун премии. К ритмическому треку артистка подготовила сексуальную постановку, привлекая к шоу десятки стройных танцовщиц. Все девушки были одеты в желтые боди, потому Дуа Липа эффектно выделялась на их фоне.

Я открывала MTV EMA с Do not Start Now! Хочу поблагодарить всю мою команду за то, что так неустанно работали, чтобы сделать эту ночь особенной. Массовая мечта осуществилась... и действительно это начало новой главы!
– написала Дуа Липа, намекнув на новый этап творчества.

Артистка уже поторопила анонсировать, что после такого эпатажного и обольстительного шоу ее пригласили открывать еще одну церемонию. Дуа Липа выступит на American Music Awards, что пройдет 24 ноября в Лос-Анджелесе.

Дуа Ліпа в Іспанії
Дуа Липа в Испании​ / Instagram / @dualipa

Сексуальний образ Дуа Ліпи
Сексуальный образ Дуа Липы​ / Instagram / @dualipa

Фото з репетиції Дуа Ліпи
Фото с репетиции Дуа Липы​ / Instagram / @dualipa

Репетиції до провокативного шоу Дуа Ліпи
Репетиции к провокационному шоу Дуа Липы / Instagram / @dualipa

Смотрите видео сексуального выступления Дуа Липы на MTV EMA: 18+

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
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