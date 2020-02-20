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Зажигательная Леся Никитюк отдыхает в Берлине: фото

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Ведущая Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк удачно совмещает работу и отдых. На днях она отправилась в маленький отпуск. Знаменитость с удовольствием делится с поклонниками фотографиями из Германии.

Украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять своих фолловеров. На днях она посетила Цирк дю Солей, затем рассекретила свои параметры, а теперь активно публикует фотографии и инстаграм-сторис из Берлина. Звезда наслаждается немецкими лакомствами, релаксирует в отеле, и гуляет по улицам столицы.

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Блогеры постоянно делятся своей жизнью в социальных сетях. Леся Никитюк не является исключением. Два дня назад она отправилась в Берлин, о чем рассказала в своем аккаунте. Первое фото, которое ведущая опубликовала в инстаграме, было сделано в ресторане. Девушка пробует вкусную пасту и дегустирует розовое вино. На снимке видно, что одета Леся в белую рубашку. Волосы аккуратно уложены, а на лице естественной макияж.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в ресторане Берлина / Instagram / @lesia_nikituk

Также звезда показала, как отдыхает в отеле. Она позирует в роскошном номере у окна, вид из которого выходит на архитектуру древнего города. Очевидно, красивая блондинка завтракает. Одетая в белый халат и с полотенцем на голове. На лице у блогера маска белого цвета.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в немецком отеле / Instagram / @lesia_nikituk

На еще одной фотографии из Берлина Никитюк позирует на улицах этого роскошного города. Она одета в черные полосатые брюки с высокой талией и кофту. Среди аксессуаров есть маленькая сумочка черного цвета на бок. Волосы знаменитость собрала в высоких хвост, а на лице сделала легкий макияж.

Берлин, ты прекрасен,
– написала под фото Леся.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в Берлине / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Отдых Леся Никитюк LifeStyle
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