Зажигательная Рита Ора: топ-10 эффектных выходов певицы

Популярной английской певице Рите Ора 26 ноября исполнилось 28 лет. Кто, кто, а она хорошо знает, как выразиться с помощью своих образов. Журналисты LifeStyle 24 сделали подборку самых эффектных образов молодой исполнительницы.

Рита Ора – популярная английская певица албанского происхождения. Она родилась в Югославии, однако в том же году семья переехала в Великобританию и это обернулось хорошей стороной для маленькой Риты.

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После окончания театральной школы и колледжа в Англии начался ее карьерный рост. В 2004 году она снялась в фильме "Спивс", а затем начала свой певческий путь, приняв участие в песнях Дэвида Крейга. В 2009 году Рита Ора проходила отбор в Британском "Евровидении". После этого она собирала полные залы на своих концертах, на которых она всегда появляется в ослепительных образах. У нее можно поучиться, как выходить на публику эффектно.

Топ-10 самых пикантных образов Риты Оры



Рита Ора перед концертом / Instagram / @ritaora



Рита Ора / Instagram / @ritaora



Рита Ора в сексуальном образе / Instagram / @ritaora



Рита Ора / Instagram / @ritaora



Рита Ора принимает награду / Instagram / @ritaora



Рита Ора на светском мероприятии / Instagram / @ritaora



Рита Ора / Instagram / @ritaora



Рита Ора в соблазнительной одежде / Instagram / @ritaora



Рита Ора в образе птицы / Instagram / @ritaora



Яркая Рита Ора / Instagram / @ritaora

Стоит напомнить, недавно Рита Ора презентовала свой новый альбом Phoenix. Вечеринка по случаю празднования проходила в одном из самых дорогих клубов Лондона.