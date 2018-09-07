Зажигательный бойфренд Хайден Панеттьери впервые прокомментировал их роман: детали

Экс-невеста боксера Владимира Кличко – 29-летняя Хайден Панеттьери – все больше привлекает внимание западных СМИ. Ее бойфренд Брайан Хикерсон впервые дал комментарий журналистам относительно личной жизни.

Новый роман Хайден Панеттьери стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. После отмены помолвки с украинским боксером Владимиром Кличко она погрузилась в отношениях с актером Брайаном Хикерсоном. Недавно пара поехала в родной город Хайден, где звезда познакомила своего зажигательного бойфренда с друзьями и родственниками.

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Однако это знакомство не было радостным. Инсайдеры западных СМИ заявили, что родственники Хайден Панеттьери обеспокоены ее романом. Все потому, что вместе с Брайаном звезда принимает слишком много алкоголя, что может перерасти в зависимость. Впервые бойфренд актрисы решил прокомментировать такие заявления в СМИ.

Хочу внести ясность: друзья и семья Хайден совсем не беспокоятся за нее. Хайден счастлива и здорова, как наши отношения. Это пока все, что я могу сказать. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь,

– заявил Брайан Хикерсон журналистам Access Online.

Стоит отметить, что родственники начинающего актера тоже не в восторге от романа Хайден и Брайана. Во время знакомства со звездой в семье разгорелся большой скандал, который завершился дракой. Правоохранители, прибывшие на место инцидента, увидели Брайана, который бегал за своим отцом с обрезанной бутылкой. Бойден Хайден Панеттьери и сама актриса были навеселе.

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку. Впоследствии актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Во время свидания мужчина обнимал Хайден и держал ее за руку.



Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас нуждается в перерыве. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей маленькой дочери – 3-летняя Кайя-Евдокия сейчас живет с Владимиром Кличко.